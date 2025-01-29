https://1prime.ru/20250129/energetika-854522455.html
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков - 29.01.2025, ПРАЙМ
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков
США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:27+0300
2025-01-29T12:27+0300
2025-01-29T12:27+0300
энергетика
нефть
запад
дмитрий песков
сша
европа
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_24c644dc3878bf1ddd6a84e1856053d4.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы - они пытаются вот этими незаконными рестрикциями вводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю", - прокомментировал ситуацию Песков. Пресс-секретарь добавил, что Кремль будет последовательно продолжать работу в этом направлении.
https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html
запад
сша
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689973_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f86d3e8ff3ef4e2da126a64bbfcf2cd5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, запад, дмитрий песков, сша, европа
Энергетика, Нефть, ЗАПАД, Дмитрий Песков, США, ЕВРОПА
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков
Песков: Запад препятствует энергосделкам, но Россия примет все необходимые меры
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы - они пытаются вот этими незаконными рестрикциями вводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю", - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Кремль будет последовательно продолжать работу в этом направлении.
От санкций ЕС страдает сама Европа, заявил Песков