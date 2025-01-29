https://1prime.ru/20250129/energetika-854522455.html

США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков

США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков - 29.01.2025, ПРАЙМ

США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков

США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T12:27+0300

2025-01-29T12:27+0300

2025-01-29T12:27+0300

энергетика

нефть

запад

дмитрий песков

сша

европа

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы - они пытаются вот этими незаконными рестрикциями вводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю", - прокомментировал ситуацию Песков. Пресс-секретарь добавил, что Кремль будет последовательно продолжать работу в этом направлении.

https://1prime.ru/20250128/sanktsii-854491384.html

запад

сша

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нефть, запад, дмитрий песков, сша, европа