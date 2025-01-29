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США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков - 29.01.2025, ПРАЙМ
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США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков - 29.01.2025, ПРАЙМ
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков
США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T12:27+0300
2025-01-29T12:27+0300
энергетика
нефть
запад
дмитрий песков
сша
европа
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы - они пытаются вот этими незаконными рестрикциями вводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю", - прокомментировал ситуацию Песков. Пресс-секретарь добавил, что Кремль будет последовательно продолжать работу в этом направлении.
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нефть, запад, дмитрий песков, сша, европа
Энергетика, Нефть, ЗАПАД, Дмитрий Песков, США, ЕВРОПА
12:27 29.01.2025
 
США и Европа пытаются ограничить сделки по энергоресурсам, отметил Песков

Песков: Запад препятствует энергосделкам, но Россия примет все необходимые меры

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВизит президента Владимира Путина в Туркменистан
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. США и Европа пытаются вводить препоны для сделок в области энергоресурсов, однако Россия принимает меры для минимизации последствий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, и Соединенные Штаты Америки, и европейцы - они пытаются вот этими незаконными рестрикциями вводить препоны для осуществления наших торговых сделок в области энергоресурсов, энергоносителей. Мы принимаем меры для минимизации последствий таких решений с тем, чтобы наши компании имели возможность продолжать эту торговлю", - прокомментировал ситуацию Песков.
Пресс-секретарь добавил, что Кремль будет последовательно продолжать работу в этом направлении.
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ЭнергетикаНефтьЗАПАДДмитрий ПесковСШАЕВРОПА
 
 
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