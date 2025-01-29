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"Зашло слишком далеко": на Западе высказались о последней тактике ВСУ
"Зашло слишком далеко": на Западе высказались о последней тактике ВСУ - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Зашло слишком далеко": на Западе высказались о последней тактике ВСУ
Тактика Вооруженных сил Украины ограничивается только затыканием дыр на фронте с помощью хаотично разбросанных батальонов. Таким мнением на своем YouTube-канале | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T15:49+0300
2025-01-29T15:49+0300
2025-01-29T15:49+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Тактика Вооруженных сил Украины ограничивается только затыканием дыр на фронте с помощью хаотично разбросанных батальонов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился британский военный аналитик Александр Меркурис."У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны", — подчеркнул эксперт.Меркурис добавил, что линия фронта разрушается, и украинское руководство осознает безнадежность ситуации, так как происходящее "уже зашло слишком далеко".Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* ранее предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если не начнутся переговоры до конца лета.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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всу, вс рф, запад
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС РФ, ЗАПАД
"Зашло слишком далеко": на Западе высказались о последней тактике ВСУ
Меркурис: тактика ВСУ свелась к затыканию дыр на фронте
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Тактика Вооруженных сил Украины ограничивается только затыканием дыр на фронте с помощью хаотично разбросанных батальонов. Таким мнением на своем YouTube-канале поделился
британский военный аналитик Александр Меркурис.
"У ВСУ больше нет никакой тактики, кроме как затыкать дыры, хаотично разбрасывая батальоны", — подчеркнул эксперт.
Меркурис добавил, что линия фронта разрушается, и украинское руководство осознает безнадежность ситуации, так как происходящее "уже зашло слишком далеко".
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* ранее предупредил о возможной угрозе существованию Украины, если не начнутся переговоры до конца лета.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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