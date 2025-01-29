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В ГД поддержали право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы - 29.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250129/gosduma-854521924.html
В ГД поддержали право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы
В ГД поддержали право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы - 29.01.2025, ПРАЙМ
В ГД поддержали право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы
Комитет по финансовому рынку Государственной Думы рекомендовал принять законопроект, который позволит микрокредитным компаниям, созданным субъектами РФ,... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:57+0300
2025-01-29T12:01+0300
экономика
россия
госдума
кредит
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Комитет по финансовому рынку Государственной Думы рекомендовал принять законопроект, который позволит микрокредитным компаниям, созданным субъектами РФ, выдавать ипотечные займы в рамках региональных государственных программ по обеспечению жильем для определенных категорий граждан.Документ внесен сенаторами Надеждой Ильиной, Александром Роликом и Алексеем Синицыным. Согласно пояснительной записке, он разработан в целях поддержки субъектов РФ в части реализации региональных государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Законопроект разрешает микрокредитным компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем (участником), выдавать ипотечные займы гражданам. Но такое право эти компании получат лишь при реализации соответствующих региональных госпрограмм. Причем субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой микрокредитной компании. Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям, участвующим в реализации программ ипотечного кредитования. Также предусмотрено использование материнского капитала для погашения ипотечных займов, выданных этими компаниями.Правительство РФ поддержало законопроект, но считает необходимой его доработку, так как не согласно с предложением использовать материнский капитал для погашения займов.
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россия, госдума, кредит
Экономика, РОССИЯ, Госдума, кредит
11:57 29.01.2025 (обновлено: 12:01 29.01.2025)
 
В ГД поддержали право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы

Комитет ГД поддержал право ряда микрокредитных компаний выдавать ипотечные займы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве.
Здание Государственной Думы РФ в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Комитет по финансовому рынку Государственной Думы рекомендовал принять законопроект, который позволит микрокредитным компаниям, созданным субъектами РФ, выдавать ипотечные займы в рамках региональных государственных программ по обеспечению жильем для определенных категорий граждан.
Документ внесен сенаторами Надеждой Ильиной, Александром Роликом и Алексеем Синицыным. Согласно пояснительной записке, он разработан в целях поддержки субъектов РФ в части реализации региональных государственных программ по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Законопроект разрешает микрокредитным компаниям, 100% акций которых принадлежит субъекту РФ или в которых он является единственным учредителем (участником), выдавать ипотечные займы гражданам. Но такое право эти компании получат лишь при реализации соответствующих региональных госпрограмм. Причем субъект РФ может быть учредителем лишь одной такой микрокредитной компании.
Банк России установит дополнительные требования к микрокредитным компаниям, участвующим в реализации программ ипотечного кредитования. Также предусмотрено использование материнского капитала для погашения ипотечных займов, выданных этими компаниями.
Правительство РФ поддержало законопроект, но считает необходимой его доработку, так как не согласно с предложением использовать материнский капитал для погашения займов.
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ЭкономикаРОССИЯГосдумакредит
 
 
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