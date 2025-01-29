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Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении
Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении - 29.01.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении
Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении после 9,92% на 20 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:03+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении после 9,92% на 20 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 21 по 27 января цены в среднем выросли на 0,36%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен ускорился до 0,54% с 0,5% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,34%. "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,03%: подешевели легковые автомобили, электро- и бытовые приборы. В секторе услуг динамика цен составила 0,37%", - указано в документе.
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минэкономразвития рф
Экономика, Минэкономразвития РФ
Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении
Минэкономразвития: инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 27 января составила 9,95% в годовом выражении после 9,92% на 20 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 21 по 27 января цены в среднем выросли на 0,36%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен ускорился до 0,54% с 0,5% на минувшей отчетной неделе. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составили 0,34%.
"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены снизились на 0,03%: подешевели легковые автомобили, электро- и бытовые приборы. В секторе услуг динамика цен составила 0,37%", - указано в документе.
ЦБ рассказал, на какой уровень инфляции ориентируется бизнес в России