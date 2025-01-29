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Япония не стала комментировать сообщения об увеличении поставок газа Трампу

Япония не стала комментировать сообщения об увеличении поставок газа Трампу - 29.01.2025, ПРАЙМ

Япония не стала комментировать сообщения об увеличении поставок газа Трампу

Правительство Японии не стало комментировать сообщения СМИ о том, что премьер-министр страны Сигэру Исиба может предложить президенту США Дональду Трампу... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T06:41+0300

2025-01-29T06:41+0300

2025-01-29T06:41+0300

энергетика

газ

нефть

япония

сша

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ТОКИО, 29 янв - ПРАЙМ. Правительство Японии не стало комментировать сообщения СМИ о том, что премьер-министр страны Сигэру Исиба может предложить президенту США Дональду Трампу увеличить поставки в Японию нефти и газа, в частности, сланцевого, следует из ответа генерального секретаря правительства Японии Кэйитиро Татибаны на пресс-конференции в среду. Во вторник в некоторых СМИ появились сообщения о том, что Исиба может в ходе своего первого саммита с Трампом попросить его увеличить поставки газа в Японию, рассчитывая выстроить доверительные отношения с новой администрацией США. "Нам известно о сообщениях в СМИ по поводу сланцевого газа. Встреча на высшем уровне сейчас согласуется, чтобы провести ее как можно скорее с учетом расписания обеих сторон. Что касается увеличения импорта газа, то я хотел бы воздержаться от высказываний по поводу конкретного вида поставок ресурсов. Но, говоря в целом, движения новой администрации Трампа в сторону отмены временной остановки усиления экспорта СПГ, отмены ограничений на добычу нефти и газа - мы считаем, что это будет способствовать стабилизации рынка нефти и природного газа", - сказал Татибана. Трамп ранее подписал указ о введении чрезвычайного положения в энергетике для ускорения добычи нефти и газа в США. Кроме того, он заявил, что намерен попросить ОПЕК и Саудовскую Аравию снизить цены на нефть.

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газ, нефть, япония, сша, токио, дональд трамп, опек