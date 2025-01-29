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Киргизия намерена выйти на международный авиационный рынок, заявил премьер

Киргизия намерена выйти на международный авиационный рынок, заявил премьер - 29.01.2025, ПРАЙМ

Киргизия намерена выйти на международный авиационный рынок, заявил премьер

Киргизия намерена выйти на международный авиационный рынок. Об этом заявил в среду премьер республики Адылбек Касымалиев. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:59+0300

2025-01-29T16:59+0300

2025-01-29T16:59+0300

киргизия

бизнес

авиа

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БИШКЕК, 29 янв – ПРАЙМ. Киргизия намерена выйти на международный авиационный рынок. Об этом заявил в среду премьер республики Адылбек Касымалиев. В среду глава кабмина встретился с региональным директором международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николасом Ралло, сообщили журналистам в пресс-службе правительства республики. В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества Бишкека и ИКАО в сфере авиации. Касымалиев выразил признательность организации за всестороннюю поддержку авиационной сферы Киргизии и добавил, что по итогам аудита ИКАО в 2023-2024 годах было подтверждено соответствие авиационной системы республики международным стандартам. "Мы рассматриваем авиационную отрасль как основной инструмент интеграции Кыргызстана в мировую экономику и готовы реализовывать амбициозные проекты, например, выход на международный авиационный рынок через "Асман эйрлайнс". В ближайшем будущем мы намерены продолжать укреплять кадровый потенциал авиационной сферы, обеспечивать государственное агентство гражданской авиации при кабинете министров необходимыми финансовыми средствами и повышать квалификацию инспекторов. Эти действия будут способствовать устойчивому развитию отрасли и укреплению позиций Кыргызстана на международной авиационной арене", - приводит слова главы кабмина его пресс-служба. Как рассказали в правительстве, Ралло в свою очередь выразил готовность ИКАО к дальнейшему укреплению сотрудничества с Киргизией и оказанию всесторонней поддержки в сфере авиации. По его словам, в ближайшее время планируется подписание ряда документов по сотрудничеству ИКАО с госагентством гражданской авиации республики.

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киргизия, бизнес, авиа