https://1prime.ru/20250129/mototsikly-854532651.html

Продажи новых мотоциклов в России достигли рекорда

Продажи новых мотоциклов в России достигли рекорда - 29.01.2025, ПРАЙМ

Продажи новых мотоциклов в России достигли рекорда

Продажи новых мотоциклов в России по итогам 2024 года выросли на 58% и составили 43 тысячи штук. Это является абсолютным рекордом в истории отечественного... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:46+0300

2025-01-29T16:46+0300

2025-01-29T16:55+0300

россия

мотоцикл

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Продажи новых мотоциклов в России по итогам 2024 года выросли на 58% и составили 43 тысячи штук. Это является абсолютным рекордом в истории отечественного рынка, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По данным агентства "Автостат", за весь прошлый год в нашей стране было реализовано 43 тысячи новых мотоциклов – на 58% больше, чем в 2023-м. Как отмечают эксперты агентства, это абсолютный рекорд в продажах новой мототехники за всю историю российского рынка", - говорится в сообщении. В агентстве также отметили, что предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда продажи составили 30,2 тысячи штук, а сегмент мототехники в стране показывал ежемесячный рост на протяжении 22 месяцев подряд. По данным "Автостата", лидером среди марок в минувшем году стала Regulmoto - 7,5 тысячи проданных мотоциклов, а ее прирост составил 99%. Далее идут Racer и Motoland, которых было продано 4,6 и 4,1 тысячи штук соответственно. Аналитики объяснили сильный рост появлением на рынке брендов из Китая, которые заменили ушедшие европейские, японские и американские модели, имея при этом более низкую цену.

https://1prime.ru/20250129/avto-854531268.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мотоцикл