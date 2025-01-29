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Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США - 29.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США
Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:40+0300
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2025-01-29T14:40+0300
энергетика
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до 75,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,23 доллара. Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что за неделю, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,7 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на новости из Ливии. Во вторник газета Аль-Васат сообщила, что протестующие блокировали нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра. По информации ливийских СМИ, протестующие призывают Национальную нефтяную корпорацию (NOC) перевести некоторые компании из ливийской столицы Триполи в район так называемого "нефтяного полумесяца" на средиземноморском побережье на востоке страны.
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нефть, сша
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США
Мировые цены на нефть уменьшаются перед публикацией данных о запасах в США
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до 75,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,23 доллара.
Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что за неделю, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,7 миллиона баррелей.
Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей.
Инвесторы обратили внимание и на новости из Ливии. Во вторник газета Аль-Васат сообщила, что протестующие блокировали нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра. По информации ливийских СМИ, протестующие призывают Национальную нефтяную корпорацию (NOC) перевести некоторые компании из ливийской столицы Триполи в район так называемого "нефтяного полумесяца" на средиземноморском побережье на востоке страны.