https://1prime.ru/20250129/neft-854527144.html

Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США

Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США - 29.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США

Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T14:40+0300

2025-01-29T14:40+0300

2025-01-29T14:40+0300

энергетика

нефть

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до 75,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,23 доллара. Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что за неделю, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,7 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на новости из Ливии. Во вторник газета Аль-Васат сообщила, что протестующие блокировали нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра. По информации ливийских СМИ, протестующие призывают Национальную нефтяную корпорацию (NOC) перевести некоторые компании из ливийской столицы Триполи в район так называемого "нефтяного полумесяца" на средиземноморском побережье на востоке страны.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, сша