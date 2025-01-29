Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250129/neft-854527144.html
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США - 29.01.2025, ПРАЙМ
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США
Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T14:40+0300
2025-01-29T14:40+0300
энергетика
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_c11215a5ba96d9468f9294dd3996a108.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до 75,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,23 доллара. Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что за неделю, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,7 миллиона баррелей. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей. Инвесторы обратили внимание и на новости из Ливии. Во вторник газета Аль-Васат сообщила, что протестующие блокировали нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра. По информации ливийских СМИ, протестующие призывают Национальную нефтяную корпорацию (NOC) перевести некоторые компании из ливийской столицы Триполи в район так называемого "нефтяного полумесяца" на средиземноморском побережье на востоке страны.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/53/841465372_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_8c549da9ff0a1d7205ae39e5f729fd24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша
Энергетика, Нефть, США
14:40 29.01.2025
 
Стоимость нефти снижается перед публикацией статистики из США

Мировые цены на нефть уменьшаются перед публикацией данных о запасах в США

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией данных о её запасах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.25 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,76%, до 75,91 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,73%, до 73,23 доллара.
Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США. Аналитики прогнозируют, что за неделю, которая завершилась 24 января, коммерческие запасы нефти в Штатах выросли на 3,7 миллиона баррелей.
Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 2,9 миллиона баррелей.
Инвесторы обратили внимание и на новости из Ливии. Во вторник газета Аль-Васат сообщила, что протестующие блокировали нефтяные порты Рас-Лануф и Эс-Сидра. По информации ливийских СМИ, протестующие призывают Национальную нефтяную корпорацию (NOC) перевести некоторые компании из ливийской столицы Триполи в район так называемого "нефтяного полумесяца" на средиземноморском побережье на востоке страны.
 
ЭнергетикаНефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала