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Добыча нефти в США за неделю по 24 января снизилась

Добыча нефти в США за неделю по 24 января снизилась - 29.01.2025, ПРАЙМ

Добыча нефти в США за неделю по 24 января снизилась

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 января, сократилась на 237 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:44+0300

2025-01-29T18:44+0300

2025-01-29T18:44+0300

энергетика

сша

нефть

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 24 января, сократилась на 237 тысяч баррелей в сутки, до 13,24 миллиона баррелей в день, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,44 миллиона баррелей в сутки, также говорится в обзоре. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре добыча нефти в США составила 13,46 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,5 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,62 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,24 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 14 января повысило прогноз добычи нефти в стране на 2025 год на 30 тысяч баррелей в день - до 13,55 миллиона баррелей в день, установило прогноз на 2026 год на уровне 13,62 миллиона баррелей в день.

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сша, нефть