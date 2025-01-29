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Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США
Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США - 29.01.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США
Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:18+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.15 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54%, до 76,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 73,22 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли чуть сильнее ожиданий - на 3,5 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Запасы бензина также увеличились больше прогноза - на 3 миллиона баррелей, до 248,9 миллиона, в то время как запасы дистиллятор сократились на 5 миллионов баррелей - до 124 миллионов. Из комментария портфельного управляющего УК "Альфа Капитал" Дмитрия Скрябина для РИА Новости следует, что сейчас на рынке нефти действуют разнонаправленные факторы. "В пользу роста рынка нефти и повышения сырьевых цен действуют факторы геополитического характера. В частности, речь идет об ограничениях на поставки от российских нефтяных компаний и на использование флота. В фокусе внимания остаются готовящиеся санкции ЕС, где, по сообщениям СМИ, могут оказаться до 70 танкеров, перевозящих российскую нефть", - сказал он. С другой стороны, по словам эксперта, риторика президента США Дональда Трампа, риск сокращения темпов роста китайской экономики, в том числе из-за возможных торговых войн, а также ожидания старта фазы наращивания добычи на уровне ОПЕК+ во второй половине года оказывают негативное влияние на цены.
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нефть, сша
Нефть дешевеет после выхода данных о запасах в США
Цены на нефть снижаются после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США,
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются в среду вечером после публикации еженедельных данных о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.15 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,54%, до 76,08 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,76%, до 73,22 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли чуть сильнее ожиданий - на 3,5 миллиона баррелей, до 415,1 миллиона. Запасы бензина также увеличились больше прогноза - на 3 миллиона баррелей, до 248,9 миллиона, в то время как запасы дистиллятор сократились на 5 миллионов баррелей - до 124 миллионов.
Добыча нефти в США за неделю по 24 января снизилась
Из комментария портфельного управляющего УК "Альфа Капитал" Дмитрия Скрябина для РИА Новости следует, что сейчас на рынке нефти действуют разнонаправленные факторы.
"В пользу роста рынка нефти и повышения сырьевых цен действуют факторы геополитического характера. В частности, речь идет об ограничениях на поставки от российских нефтяных компаний и на использование флота. В фокусе внимания остаются готовящиеся санкции ЕС, где, по сообщениям СМИ, могут оказаться до 70 танкеров, перевозящих российскую нефть", - сказал он.
С другой стороны, по словам эксперта, риторика президента США Дональда Трампа, риск сокращения темпов роста китайской экономики, в том числе из-за возможных торговых войн, а также ожидания старта фазы наращивания добычи на уровне ОПЕК+ во второй половине года оказывают негативное влияние на цены.