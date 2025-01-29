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"Калашников" представит новые модификации автомата АК-15 на выставке в ОАЭ
"Калашников" представит новые модификации автомата АК-15 на выставке в ОАЭ - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Калашников" представит новые модификации автомата АК-15 на выставке в ОАЭ
"Калашников" разработал две новые модификации 7,62-мм автомата АК-15 - укороченный и малогабаритный - и впервые представит их на международной выставке... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T11:43+0300
2025-01-29T11:43+0300
2025-01-29T11:48+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Калашников" разработал две новые модификации 7,62-мм автомата АК-15 - укороченный и малогабаритный - и впервые представит их на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025. Об этом сообщил концерн в своем Telegram-канале. "Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 7,62-мм автомат АК-15 укороченный (АК-15К) и 7,62-мм автомат АК-15 малогабаритный (АК-15СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении. АК-15К и АК-15СК разработаны под патрон 7,62х39 мм. Автоматы предназначены для уничтожения живой силы противника и имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.
https://1prime.ru/20250128/kalashnikov-854489441.html
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калашников, оаэ, оружие, автомат калашникова
Вооружения, Калашников, ОАЭ, оружие, автомат Калашникова
"Калашников" представит новые модификации автомата АК-15 на выставке в ОАЭ
"Калашников" покажет укороченную и малогабаритную версии автомата АК-15 в ОАЭ
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. "Калашников" разработал две новые модификации 7,62-мм автомата АК-15 - укороченный и малогабаритный - и впервые представит их на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025. Об этом сообщил концерн в своем Telegram-канале.
"Концерн "Калашников" впервые экспонирует новейшие 7,62-мм автомат АК-15 укороченный (АК-15К) и 7,62-мм автомат АК-15 малогабаритный (АК-15СК) на международной выставке вооружения и оборонных технологий IDEX-2025, которая пройдет с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты)", - говорится в сообщении.
АК-15К и АК-15СК разработаны под патрон 7,62х39 мм. Автоматы предназначены для уничтожения живой силы противника и имеют улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.
"Калашников" получил рекордную выручку по экспортным контрактам