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Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани
Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани - 29.01.2025, ПРАЙМ
Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани
Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T18:39+0300
2025-01-29T18:39+0300
2025-01-29T19:04+0300
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Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта."Двадцать девятого января 2025 года рейс DP992, следовавший по маршруту Дубай - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 по местному времени (18.16 мск) по техническим причинам. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам", - сообщили в аэропорту.По данным авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", самолет лоукостера приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала."Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.
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астрахань, авиакомпании, авиакомпания победа
Происшествия, АСТРАХАНЬ, авиакомпании, авиакомпания Победа
Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани
Подавший сигнал бедствия над Каспием Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани
Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта.
"Двадцать девятого января 2025 года рейс DP992, следовавший по маршруту Дубай - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 по местному времени (18.16 мск) по техническим причинам. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам", - сообщили в аэропорту.
По данным авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", самолет лоукостера приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала.
"Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.