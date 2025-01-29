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Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани

Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани - 29.01.2025, ПРАЙМ

Подавший сигнал бедствия Boeing из Дубая штатно сел в аэропорту Астрахани

Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:39+0300

2025-01-29T18:39+0300

2025-01-29T19:04+0300

происшествия

астрахань

авиакомпании

авиакомпания победа

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Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, сообщила РИА Новости представитель аэропорта."Двадцать девятого января 2025 года рейс DP992, следовавший по маршруту Дубай - Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Астрахани в 19.16 по местному времени (18.16 мск) по техническим причинам. Пассажиры размещены в здании аэровокзального комплекса, с ними работают представители авиакомпании согласно Федеральным авиационным правилам", - сообщили в аэропорту.По данным авиакомпании "Победа", входящей в группу "Аэрофлот", самолет лоукостера приземлился в аэропорту Астрахани из-за ложного сигнала."Самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" по причине ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме", - сообщила авиакомпания.

астрахань

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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