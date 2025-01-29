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"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе
"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе
Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе России. Об этом пишет британское издание... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T09:43+0300
2025-01-29T09:43+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе России. Об этом пишет британское издание Spectator.Ранее на закрытом заседании украинского парламента руководителя шпионского ведомства Кирилла Буданова спросили, сколько еще по его мнению будет продолжаться конфликт со стороны Украины."Если к лету не будет серьезных переговоров, могут начаться очень опасные процессы, создающие угрозу существованию Украины", - процитировало издание слова Буданова. Несмотря на опровержения украинской разведки, издательство отметило, что ответ Буданова прозвучал достаточно правдоподобно. По данным Spectator, на сегодняшний день российские войска стремительно продолжают наступление и освобождение территорий. В этом месяце российским войскам удалось освободить 20 населенных пунктов и остановиться всего в 5 километрах от Днепропетровской области. В свою очередь силы ВСУ продолжают слабеть из-за нехватки солдат и техники, а также неорганизованности и неопытности подразделений. "Настроение на Украине меняется. В стране вряд ли остался хоть один украинец, не потерявший в этом вооруженном конфликте друга или родственника. И чем дольше длятся боевые действия, тем сильнее у них желание уступить, лишь бы все это прекратилось", - пишет издание. Все это, по мнению Spectator, добавляет Владимиру Путину уверенности в победе России.Ранее Владимир Путин отмечал готовность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Прежде всего Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, пишет Spectator. Однако Трамп вряд ли полностью поддержит решение, в ходе которого победа будет полностью отдана России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.
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украина, россия, владимир путин, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, Владимир Путин, ВСУ
"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе
Spectator: пока российские войска наступают, силы ВСУ уже на исходе
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе России. Об этом пишет
британское издание Spectator.
Ранее на закрытом заседании украинского парламента руководителя шпионского ведомства Кирилла Буданова спросили, сколько еще по его мнению будет продолжаться конфликт со стороны Украины.
"Если к лету не будет серьезных переговоров, могут начаться очень опасные процессы, создающие угрозу существованию Украины", - процитировало издание слова Буданова. Несмотря на опровержения украинской разведки, издательство отметило, что ответ Буданова прозвучал достаточно правдоподобно.
По данным Spectator, на сегодняшний день российские войска стремительно продолжают наступление и освобождение территорий. В этом месяце российским войскам удалось освободить 20 населенных пунктов и остановиться всего в 5 километрах от Днепропетровской области. В свою очередь силы ВСУ продолжают слабеть из-за нехватки солдат и техники, а также неорганизованности и неопытности подразделений.
"Настроение на Украине меняется. В стране вряд ли остался хоть один украинец, не потерявший в этом вооруженном конфликте друга или родственника. И чем дольше длятся боевые действия, тем сильнее у них желание уступить, лишь бы все это прекратилось", - пишет издание. Все это, по мнению Spectator, добавляет Владимиру Путину уверенности в победе России.
Ранее Владимир Путин отмечал готовность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Прежде всего Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, пишет Spectator. Однако Трамп вряд ли полностью поддержит решение, в ходе которого победа будет полностью отдана России.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
.
Страна на грани существования: Запад рассказал о планах Украины