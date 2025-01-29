https://1prime.ru/20250129/spetsoperatsiya-854517141.html

"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе

"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Опасные процессы". В Британии объяснили уверенность Путина в победе

Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе России. Об этом пишет британское издание... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T09:43+0300

2025-01-29T09:43+0300

2025-01-29T09:46+0300

спецоперация на украине

украина

россия

владимир путин

всу

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пойдет на переговоры по решению конфликта на Украине с полной уверенностью в победе России. Об этом пишет британское издание Spectator.Ранее на закрытом заседании украинского парламента руководителя шпионского ведомства Кирилла Буданова спросили, сколько еще по его мнению будет продолжаться конфликт со стороны Украины."Если к лету не будет серьезных переговоров, могут начаться очень опасные процессы, создающие угрозу существованию Украины", - процитировало издание слова Буданова. Несмотря на опровержения украинской разведки, издательство отметило, что ответ Буданова прозвучал достаточно правдоподобно. По данным Spectator, на сегодняшний день российские войска стремительно продолжают наступление и освобождение территорий. В этом месяце российским войскам удалось освободить 20 населенных пунктов и остановиться всего в 5 километрах от Днепропетровской области. В свою очередь силы ВСУ продолжают слабеть из-за нехватки солдат и техники, а также неорганизованности и неопытности подразделений. "Настроение на Украине меняется. В стране вряд ли остался хоть один украинец, не потерявший в этом вооруженном конфликте друга или родственника. И чем дольше длятся боевые действия, тем сильнее у них желание уступить, лишь бы все это прекратилось", - пишет издание. Все это, по мнению Spectator, добавляет Владимиру Путину уверенности в победе России.Ранее Владимир Путин отмечал готовность проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом по мирному урегулированию конфликта на Украине. Прежде всего Кремль настаивает на разоружении и нейтралитете Украины, пишет Spectator. Однако Трамп вряд ли полностью поддержит решение, в ходе которого победа будет полностью отдана России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ.

https://1prime.ru/20250128/ukraina-854502414.html

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украина, россия, владимир путин, всу