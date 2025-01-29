https://1prime.ru/20250129/ukraina-854531719.html

"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ

"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ - 29.01.2025, ПРАЙМ

"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ

Украинцам не стоит возлагать надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T16:18+0300

2025-01-29T16:18+0300

2025-01-29T16:18+0300

спецоперация на украине

донбасс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347790_0:196:3033:1902_1920x0_80_0_0_09d68d60c12e6bc7fec88ca4a1a725c2.jpg

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинцам не стоит возлагать надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы на фронте из-за этого не исчезнут, пишет немецкая газета Handelsblatt. "Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира (Драпатого - ред.)", - пишет издание. Драпатый, который ранее был назначен главой оперативно-стратегической группировки войск, также останется командующим сухопутными войсками ВСУ.Газета также указывает на серьезные проблемы, с которыми ВСУ сталкиваются в настоящее время, включая нехватку персонала из-за отсутствия мобилизационного плана и коррупции.Согласно изданию, фронт на Донбассе сейчас испытывает максимальное давление со стороны российских войск. По этой причине, времени на исправление ситуации остается очень мало.

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854531005.html

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

донбасс, всу