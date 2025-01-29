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"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ - 29.01.2025, ПРАЙМ
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"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ
"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ - 29.01.2025, ПРАЙМ
"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ
Украинцам не стоит возлагать надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы... | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T16:18+0300
2025-01-29T16:18+0300
спецоперация на украине
донбасс
всу
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинцам не стоит возлагать надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы на фронте из-за этого не исчезнут, пишет немецкая газета Handelsblatt. "Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира (Драпатого - ред.)", - пишет издание. Драпатый, который ранее был назначен главой оперативно-стратегической группировки войск, также останется командующим сухопутными войсками ВСУ.Газета также указывает на серьезные проблемы, с которыми ВСУ сталкиваются в настоящее время, включая нехватку персонала из-за отсутствия мобилизационного плана и коррупции.Согласно изданию, фронт на Донбассе сейчас испытывает максимальное давление со стороны российских войск. По этой причине, времени на исправление ситуации остается очень мало.
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донбасс, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ
16:18 29.01.2025
 
"Огромные проблемы". В Германии оценили кадровые перестановки в ВСУ

Handelsblatt: проблемы Украины на фронте не исчезнут из-за перестановок в ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Украинцам не стоит возлагать надежды на назначение командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого руководителем группировки войск "Хортица", проблемы на фронте из-за этого не исчезнут, пишет немецкая газета Handelsblatt.
"Украинцам не стоит питать иллюзий, что огромные проблемы на восточном фронте просто исчезнут с приходом более способного командира (Драпатого - ред.)", - пишет издание.
Драпатый, который ранее был назначен главой оперативно-стратегической группировки войск, также останется командующим сухопутными войсками ВСУ.
Газета также указывает на серьезные проблемы, с которыми ВСУ сталкиваются в настоящее время, включая нехватку персонала из-за отсутствия мобилизационного плана и коррупции.
Согласно изданию, фронт на Донбассе сейчас испытывает максимальное давление со стороны российских войск. По этой причине, времени на исправление ситуации остается очень мало.
Эмблема Генпрокуратуры Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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Спецоперация на УкраинеДОНБАССВСУ
 
 
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