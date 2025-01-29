https://1prime.ru/20250129/uran-854535195.html

Южная Корея сократила закупки уранового топлива в России

Южная Корея сократила закупки уранового топлива в России - 29.01.2025, ПРАЙМ

Южная Корея сократила закупки уранового топлива в России

Южная Корея в прошлом году сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского монополиста в сфере... | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T18:10+0300

2025-01-29T18:10+0300

2025-01-29T18:10+0300

энергетика

атомная энергетика

россия

южная корея

уран

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СЕУЛ, 29 янв - ПРАЙМ. Южная Корея в прошлом году сократила долю закупок уранового топлива в России, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на данные южнокорейского монополиста в сфере гидро- и атомной электроэнергетики компанию KHNP. "По данным Korea Hydro & Nuclear Power, за последние пять лет в 2020-2024 годах KHNP закупила 2077 тонн обогащенного урана для использования в качестве ядерного топлива. В распределении по странам импорта наибольшая доля в 38% пришлась на Францию, за ней следовали Россия (32%), Великобритания (25%) и Китай (5%). Учитывая то, что в зависимость от России в 2019-2023 годах составляла 34%, (ее доля в импорте - ред.) снизилась на 2%", - пишет агентство. При этом доли Великобритании и Китая в южнокорейском импорте обогащенного урана не изменились по сравнению с данными за 2019-2023 годах, поэтому сокращение доли России в прошлом году было, очевидно, компенсировано увеличением закупок во Франции, обеспечивавшей ранее 34% импорта. Рёнхап отмечает, что на фоне конфликта на Украине "становятся важными факторы экономической безопасности", в связи с чем Южная Корея, 30% электрогенерации которой обеспечивают АЭС, планирует искать "правильный баланс" в поставках обеспечивающего их работу уранового топлива. Представитель KHNP подтвердил агентству, что компания ведет "многоплановые консультации с западными поставщиками" для диверсификации поставок, но отметил, что США и европейские страны также продолжают импорт обогащенного урана из России, осуществляя плавное сокращение ее доли. РОССИЙСКОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО В ЮЖНОЙ КОРЕЕ Республика Корея в соответствии с международным режимом контроля над атомной энергией не может самостоятельно обогащать природный уран до уровня, необходимого для использования в виде ядерного топлива в реакторах АЭС. Весь его объем импортируется в виде гексафторида урана, из которого уже в Южной Корее производятся топливные таблетки тепловыделяющих элементов. Тепловыделяющие сборки, непосредственно загружаемые в ядерные реакторы, также изготавливаются на месте компанией KEPCO Nuclear Fuel. Как выяснило ранее РИА Новости, изучив данные Евростата и платформы ООН Comtrade, с января 2023 года по июнь 2024 года Южная Корея являлась второй самой зависимой от российского урана недружественной страной. Треть (33,7%) ее уранового импорта (на 603,1 миллиона долларов) обеспечила Россия. Наиболее зависимой оказалась Франция (60,5%), однако объем ее закупок был меньше - 428,6 миллиона долларов. На третьем месте по уровню зависимости расположились США (26,7%), которые, впрочем, закупили в России урана на 1,7 миллиарда долларов. Согласно открытым данным, Россия по итогам 2023 года была первой в мире по обогащению урана - доля "Росатома" составляла 36%. А по добыче урановой руды РФ стала пятой в мире с долей в 5%. В сентябре прошлого года KHNP подписала с американской компанией Centrus соглашение о существенных условиях сделки по поставке топлива для АЭС, которое должно привести к заключению контракта на долгосрочные поставки ядерного топлива. Генеральный директор KEPCO Хван Чжу Хо по случаю подписания соглашения заявлял, что оно позволит компании "заполучить стабильного поставщика топлива для новых АЭС", а также "в будущем для (АЭС на) малых модульных реакторах". Тем не менее, согласно пресс-релизу компании, получать топливо планируется с нового завода по обогащению урана с помощью газовых центрифуг, который еще только предстоит построить. А в отношении возможных поставок урана повышенного обогащения (HALEU) для малых АЭС, который производится Centrus на заводе в Пайктоне, штат Огайо, сказано лишь, что соглашение "открыло возможность раньше других завладеть необходимым топливом для АЭС будущего". ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК УРАНА В США В США доля атомной энергетики составляет 20%, но самостоятельно обеспечить себя топливом Штаты могут лишь на 30%. Россия обеспечивала порядка 20% поставок урана и, по данным американского министерства энергетики, "Росатом" поставлял обогащенный уран для более чем 90 коммерческих реакторов в США, что делало компанию иностранным поставщиком номер один для Вашингтона. Стремясь увеличить санкционное давление на Москву и одновременно вывести из застоя собственную урановую промышленность, американские власти разработали и приняли закон о запрете на импорт урана из РФ, который вступил в силу с 12 августа прошлого года. Законодательная норма действует до 31 декабря 2040 года, после чего запрет на импорт урана будет снят. При этом до 1 января 2028 года министерство энергетики США в консультации с госдепом и минторгом вправе делать исключения для продолжения поставок в тех случаях, когда это отвечает интересам Вашингтона. Согласно данным американской статслужбы, с которыми ознакомилось РИА Новости, США уже в июне прошлого года сократили импорт урана почти втрое, а покупки в России, Китае и Казахстане и вовсе были приостановлены. В то же время в самих США началось постепенное увеличение производства уранового концентрата. Помимо запрета на импорт новый закон также содержит положение об инвестициях в размере 2,7 миллиарда долларов в развитие внутренних мощностей по обогащению урана. В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил кабмину подумать о возможности ограничения экспорта урана, титана, никеля и других стратегических товаров за рубеж, но только не во вред России. В середине ноября правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт в США обогащенного урана, разрешив при этом в виде исключения поставки по разовым лицензиям Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

https://1prime.ru/20250108/uran-854073722.html

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южная корея

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атомная энергетика, россия, южная корея, уран