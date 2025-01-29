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Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah - 29.01.2025, ПРАЙМ
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah
Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:59+0300
2025-01-29T19:59+0300
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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. "Автомобили Voyah действительно уже производятся на мощностях первого в России завода по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Запуск производства моделей Voyah в России мы начали с гибридных версий", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к выпуску автомобилей была проведена интеграция российского ПО, а также полная русификация и адаптация к российским навигационным и развлекательным приложениям. "Специально для российских владельцев разработано уникальное мобильное приложение Voyah с большим набором функций", - добавили в компании, уточнив, что в определении объемов производства будут ориентироваться на спрос со стороны россиян. Ранее в среду Минпромторг РФ сообщил о включении последовательных гибридов марки Voyah в список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного кредитования. Для электромобилей и последовательных гибридов скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.
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авто, китай, китайские авто, липецк, моторинвест
Экономика, Авто, КИТАЙ, китайские авто, Липецк, Моторинвест
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah
Липецкий завод "Моторинвест" запустил производство автомобилей китайского бренда Voyah
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда.
"Автомобили Voyah действительно уже производятся на мощностях первого в России завода по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Запуск производства моделей Voyah в России мы начали с гибридных версий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к выпуску автомобилей была проведена интеграция российского ПО, а также полная русификация и адаптация к российским навигационным и развлекательным приложениям.
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто
"Специально для российских владельцев разработано уникальное мобильное приложение Voyah с большим набором функций", - добавили в компании, уточнив, что в определении объемов производства будут ориентироваться на спрос со стороны россиян.
Ранее в среду Минпромторг РФ сообщил о включении последовательных гибридов марки Voyah в список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного кредитования. Для электромобилей и последовательных гибридов скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.