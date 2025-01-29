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Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah

Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah - 29.01.2025, ПРАЙМ

Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah

Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. | 29.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-29T19:59+0300

2025-01-29T19:59+0300

2025-01-29T19:59+0300

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. "Автомобили Voyah действительно уже производятся на мощностях первого в России завода по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Запуск производства моделей Voyah в России мы начали с гибридных версий", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к выпуску автомобилей была проведена интеграция российского ПО, а также полная русификация и адаптация к российским навигационным и развлекательным приложениям. "Специально для российских владельцев разработано уникальное мобильное приложение Voyah с большим набором функций", - добавили в компании, уточнив, что в определении объемов производства будут ориентироваться на спрос со стороны россиян. Ранее в среду Минпромторг РФ сообщил о включении последовательных гибридов марки Voyah в список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного кредитования. Для электромобилей и последовательных гибридов скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.

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авто, китай, китайские авто, липецк, моторинвест