Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah - 29.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250129/voyah-854539255.html
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah - 29.01.2025, ПРАЙМ
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah
Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T19:59+0300
2025-01-29T19:59+0300
экономика
авто
китай
китайские авто
липецк
моторинвест
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/05/850669128_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a50d22165316989fdd9c1e1d3072c059.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда. "Автомобили Voyah действительно уже производятся на мощностях первого в России завода по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Запуск производства моделей Voyah в России мы начали с гибридных версий", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к выпуску автомобилей была проведена интеграция российского ПО, а также полная русификация и адаптация к российским навигационным и развлекательным приложениям. "Специально для российских владельцев разработано уникальное мобильное приложение Voyah с большим набором функций", - добавили в компании, уточнив, что в определении объемов производства будут ориентироваться на спрос со стороны россиян. Ранее в среду Минпромторг РФ сообщил о включении последовательных гибридов марки Voyah в список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного кредитования. Для электромобилей и последовательных гибридов скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.
https://1prime.ru/20250124/risk-854421641.html
китай
липецк
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/05/850669128_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2b540be5d302d660219a45feb0b71d36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, китай, китайские авто, липецк, моторинвест
Экономика, Авто, КИТАЙ, китайские авто, Липецк, Моторинвест
19:59 29.01.2025
 
Липецкий "Моторинвест" начал выпуск автомобилей китайского бренда Voyah

Липецкий завод "Моторинвест" запустил производство автомобилей китайского бренда Voyah

© Фото : VoyahЭлектрокар Voyah Courage
Электрокар Voyah Courage - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
© Фото : Voyah
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Липецкий автозавод "Моторинвест" начал производство гибридных автомобилей китайского бренда Voyah, сообщила РИА Новости пресс-служба бренда.
"Автомобили Voyah действительно уже производятся на мощностях первого в России завода по выпуску электромобилей и гибридов в Липецкой области. Запуск производства моделей Voyah в России мы начали с гибридных версий", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в процессе подготовки к выпуску автомобилей была проведена интеграция российского ПО, а также полная русификация и адаптация к российским навигационным и развлекательным приложениям.
Автомобили в автосалоне - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2025
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто
24 января, 09:34
"Специально для российских владельцев разработано уникальное мобильное приложение Voyah с большим набором функций", - добавили в компании, уточнив, что в определении объемов производства будут ориентироваться на спрос со стороны россиян.
Ранее в среду Минпромторг РФ сообщил о включении последовательных гибридов марки Voyah в список автомобилей, доступных для покупки по программе льготного кредитования. Для электромобилей и последовательных гибридов скидка составит 35% от стоимости, но не более 925 тысяч рублей.
 
ЭкономикаАвтоКИТАЙкитайские автоЛипецкМоторинвест
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала