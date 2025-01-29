https://1prime.ru/20250129/yuan-854517994.html
Юань открыл торги в среду снижением
Юань открыл торги в среду снижением - 29.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в среду снижением
Курс рубля в начале торгов среды перешел к росту к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи. | 29.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-29T10:04+0300
2025-01-29T10:04+0300
2025-01-29T10:08+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
юань
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_0:13:1500:857_1920x0_80_0_0_4b1d383d10e4f68f30a20c215db58f87.jpg
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды перешел к росту к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,35 рубля.Минутами ранее курс юаня поднимался на 2 копейки – до 13,39 рубля.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77337/86/773378661_58:0:1386:996_1920x0_80_0_0_63e801a17853f2d7cdef6efbb494406d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юань, мосбиржа
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в среду снижением
Курс юаня в начале торгов снижается до 13,35 рубля
МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды перешел к росту к юаню: курс китайской валюты снижается до 13,35 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск снижается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,35 рубля.
Минутами ранее курс юаня поднимался на 2 копейки – до 13,39 рубля.