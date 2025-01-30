https://1prime.ru/20250130/astrahan-854542889.html

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве - 30.01.2025, ПРАЙМ

Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве

Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в столице, следует из... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T01:45+0300

2025-01-30T01:45+0300

2025-01-30T01:45+0300

бизнес

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в столице, следует из онлайн-табло авиакомпании. Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме. "Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, статус: приземлился", - отображается на табло.

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бизнес, россия, москва, астрахань, аэропорт внуково