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Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве - 30.01.2025, ПРАЙМ
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве
Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в столице, следует из... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T01:45+0300
2025-01-30T01:45+0300
бизнес
россия
москва
астрахань
аэропорт внуково
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в столице, следует из онлайн-табло авиакомпании. Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме. "Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, статус: приземлился", - отображается на табло.
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бизнес, россия, москва, астрахань, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, АСТРАХАНЬ, аэропорт Внуково
01:45 30.01.2025
 
Самолет, вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве

Самолет "Победы", вынужденно севший в Астрахани, приземлился в Москве

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Самолет авиакомпании "Победа", следовавший по маршруту Дубай-Москва и совершивший вынужденную посадку в Астрахани, приземлился в столице, следует из онлайн-табло авиакомпании.
Ранее "Победа" сообщила, что самолет, выполнявший рейс DP992 по маршруту Дубай-Москва, совершил посадку на запасном аэродроме "Астрахань" из-за ложного срабатывания датчика одной из систем. Пилоты посадили самолет в штатном режиме.
"Номер рейса: DP992, город вылета: (ASF) Астрахань, город прибытия: Внуково (VKO), Москва, вылет: 00:00, статус: приземлился", - отображается на табло.
 
БизнесРОССИЯМОСКВААСТРАХАНЬаэропорт Внуково
 
 
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