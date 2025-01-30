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Названы наиболее популярные новые автомобили при покупке у дилеров

Названы наиболее популярные новые автомобили при покупке у дилеров - 30.01.2025, ПРАЙМ

Названы наиболее популярные новые автомобили при покупке у дилеров

Авто.ру Бизнес выяснил, какие автомобили успешнее других продавали дилеры во втором полугодии 2024 года. Наиболее популярными новыми автомобилями при покупке у... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Авто.ру Бизнес выяснил, какие автомобили успешнее других продавали дилеры во втором полугодии 2024 года. Наиболее популярными новыми автомобилями при покупке у дилеров стали Lada Vesta I NG, Haval Jolion и Lada Granta I. Среди авто с пробегом чаще всего в дилерских центрах покупали Lada Vesta I 2015-2022, Lada Granta I и Lada Granta I Facelift. Быстрее всего из топ-10 популярных новых автомобилей у дилеров продавался Geely Atlas.Авто.ру Бизнес проанализировал данные объявлений от дилеров за второе полугодие прошлого года. Как и в январе-июне 2024 г., самым продаваемым новым автомобилем у дилеров оказалась Lada Vesta I NG. Средняя цена этой модели в дилерских центрах по России составляет 1 793 374 рублей.Далее лидеры прошлого полугодия изменились. Вместо Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max в топ-3 по продажам от дилеров вышли Haval Jolion I Facelift со средней стоимостью 2 543 202 рубля и Lada Granta I, средняя цена которой составила 1 095 196 рублей.С июля по декабрь 2024 года тройка самых востребованных автомобилей с пробегом, продаваемых дилерами, осталась прежней по сравнению с результатами первого полугодия. Первое место, как и в новых, занимает Lada Vesta. За последние шесть месяцев её средняя стоимость снизилась на 4% и составляет 1 098 864 рубля.Второе и третье место заняли Lada Granta I Facelift (858 699 рублей) и Lada Granta I (530 483 рубля). Далее следует Kia Rio IV со средней стоимостью 1 441 406 рублей, что на 4,5% меньше, чем было шесть месяцев назад.Быстрее всего из топ-10 новых автомобилей по продажам у дилеров уходил со склада Geely Atlas II по средней стоимости 3 646 871 рубль — срок объявлений составлял всего 13 дней.Популярные автомобили с пробегом продавались примерно одинаковое время — около 33 дней. Среди них выделяются Kia Rio III, который можно приобрести за 883 354 рубля, и Hyundai Solaris I, который стоит в среднем 835 038 рублей. Эти модели уходили со складов несколько быстрее — за 29,5 и 30 дней соответственно.

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эксклюзив, авто