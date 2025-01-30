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В Великобритании в 2024 году снизилось производство автомобилей

В Великобритании в 2024 году снизилось производство автомобилей - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Великобритании в 2024 году снизилось производство автомобилей

Производство автомобилей в Великобритании за прошедший год уменьшилось на 13,9% - до 779 584 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T09:51+0300

2025-01-30T09:51+0300

2025-01-30T09:51+0300

великобритания

авто

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Производство автомобилей в Великобритании за прошедший год уменьшилось на 13,9% - до 779 584 машин, свидетельствуют данные британского Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Для внутреннего рынка за прошлый год было выпущено 176 019 автомобилей (снижение на 8%), на экспорт – 603 565 машин (падение на 15,5%). В декабре производство упало на 27,1% в годовом выражении - до 45 022 машин. В том числе производство для внутреннего рынка снизилось на 59,5%, до 6 966 машин, а на экспорт - на 14,6%, до 38 056. Отмечается, что декабрь стал десятым месяцем снижения подряд. "Промышленность продолжает переходить на производство электромобилей", - также указывается в сообщении. "Вследствие значительной внешнеполитической и торговой напряженности британские производители намерены превратить миллиарды фунтов инвестиций в реальность, переоборудовав заводы для производства новых электромобилей", - приводятся также в релизе слова исполнительного директора SMMT Майка Хоуза. Как отметил Хоуз, с учетом трансформаций в производстве падение показателя в прошлом году "не удивляет", при этом необходимы промышленные и торговые стратегии, обеспечивающие конкурентные условия во "все более протекционистской глобальной среде".

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великобритания, авто