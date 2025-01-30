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В России зафиксировали рост продаж новых гибридных авто
В России зафиксировали рост продаж новых гибридных авто - 30.01.2025, ПРАЙМ
В России зафиксировали рост продаж новых гибридных авто
Продажи новых гибридных легковых автомобилей в России по итогам 2024 года составили 62,8 тысячи штук, что превышает прошлогодний показатель в 2,9 раза, сообщило | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T09:55+0300
2025-01-30T09:55+0300
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Продажи новых гибридных легковых автомобилей в России по итогам 2024 года составили 62,8 тысячи штук, что превышает прошлогодний показатель в 2,9 раза, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "Согласно данным агентства "Автостат", по итогам 2024 года в нашей стране было реализовано 62,8 тысячи новых гибридных легковых автомобилей (как подключаемых, так и "мягких"). Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении. Доля гибридов от всех проданных в РФ новых легковых автомобилей за год выросла в 2 раза и составила 4%, подсчитали эксперты агентства. "Свыше трети (37%) рынка новых гибридов принадлежит марке Lixiang, которая поставляет свои автомобили на российский рынок неофициально. Так, в 2024 году было реализовано 23,2 тысячи гибридов этого бренда", - уточнили в "Автостате". На втором месте расположился китайский бренд Voyah, продажи которого составили 8,7 тысячи штук, а доля его на рынке около 14%. "Барьер в 10% преодолел и BMW (7,3 тысячи штук). В ТОП-5 среди марок по продажам гибридов также попали Mercedes-Benz и TANK (4 тысячи 3,9 тысячи штук соответственно). Доля остальных брендов не дотягивает и до 5%", - рассказали в агентстве.
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авто, россия, бизнес
В России зафиксировали рост продаж новых гибридных авто
"Автостат": продажи новых гибридных авто в России превысили показатель 2023 года
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Продажи новых гибридных легковых автомобилей в России по итогам 2024 года составили 62,8 тысячи штук, что превышает прошлогодний показатель в 2,9 раза, сообщило аналитическое агентство "Автостат".
"Согласно данным агентства "Автостат", по итогам 2024 года в нашей стране было реализовано 62,8 тысячи новых гибридных легковых автомобилей (как подключаемых, так и "мягких"). Это в 2,9 раза больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.
Доля гибридов от всех проданных в РФ новых легковых автомобилей за год выросла в 2 раза и составила 4%, подсчитали эксперты агентства.
"Свыше трети (37%) рынка новых гибридов принадлежит марке Lixiang, которая поставляет свои автомобили на российский рынок неофициально. Так, в 2024 году было реализовано 23,2 тысячи гибридов этого бренда", - уточнили в "Автостате".
На втором месте расположился китайский бренд Voyah, продажи которого составили 8,7 тысячи штук, а доля его на рынке около 14%.
"Барьер в 10% преодолел и BMW (7,3 тысячи штук). В ТОП-5 среди марок по продажам гибридов также попали Mercedes-Benz и TANK (4 тысячи 3,9 тысячи штук соответственно). Доля остальных брендов не дотягивает и до 5%", - рассказали в агентстве.
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