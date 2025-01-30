https://1prime.ru/20250130/avto-854557210.html
Цена шокирует: в России появилась флагманская модель Volvo XC90
Цена шокирует: в России появилась флагманская модель Volvo XC90 - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена шокирует: в России появилась флагманская модель Volvo XC90
В процессе мониторинга автомобильных площадок обнаружились объявления о продаже флагманской модели Volvo, об этом сообщает "Российская газета". | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:03+0300
2025-01-30T14:03+0300
2025-01-30T15:11+0300
volvo
авто
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В процессе мониторинга автомобильных площадок обнаружились объявления о продаже флагманской модели Volvo, об этом сообщает "Российская газета".Автомобиль производился в Швеции и соответствует всем европейским стандартам. Модель представлена в комплектации Ultra, которая предусматривает семиместный салон. Модель оснащена 250-сильным двигателем объемом 2.0 литра, стартер-генератором, а также 8-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода, отметила платформа.Согласно данным CarExpo, Стоимость Volvo XC90 2025 года составляет 14 800 000 рублей. Это на 300 тысяч выше аналогичной версии 2024 года.
https://1prime.ru/20250130/avto-854548899.html
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volvo, авто
Цена шокирует: в России появилась флагманская модель Volvo XC90
"Российская газета": в России начались продажи нового кроссовера Volvo XC90
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. В процессе мониторинга автомобильных площадок обнаружились объявления о продаже флагманской модели Volvo, об этом сообщает "Российская газета".
Автомобиль производился в Швеции и соответствует всем европейским стандартам. Модель представлена в комплектации Ultra, которая предусматривает семиместный салон. Модель оснащена 250-сильным двигателем объемом 2.0 литра, стартер-генератором, а также 8-ступенчатой трансмиссией и системой полного привода, отметила платформа.
Согласно данным CarExpo, Стоимость Volvo XC90 2025 года составляет 14 800 000 рублей. Это на 300 тысяч выше аналогичной версии 2024 года.
В России зафиксировали рост продаж новых гибридных авто