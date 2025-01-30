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Назван тип машин, которые спасут российский авторынок
Назван тип машин, которые спасут российский авторынок - 30.01.2025, ПРАЙМ
Назван тип машин, которые спасут российский авторынок
Бюджетные модели китайского автопрома могут предотвратить падение продаж на российском авторынке в 2025 году, рассказал журналу "За рулем" автоэксперт Евгений... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:43+0300
2025-01-30T15:43+0300
2025-01-30T15:43+0300
экономика
китайские авто
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Бюджетные модели китайского автопрома могут предотвратить падение продаж на российском авторынке в 2025 году, рассказал журналу "За рулем" автоэксперт Евгений Балабас.По его словам, у отечественных производителей не хватит мощностей для заполнения ниши дешевых машин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСложная ситуация на российском рынке и устаревание автопарка делают автомобиль предметом роскоши. В этих условиях изменение подхода китайских автоконцернов к ведению бизнеса в России может стать "светом в конце тоннеля".Китайские производители выпускают бюджетные авто, но не везут их в Россию. Если концерны решатся на такой шаг, это станет "компромиссным вариантом".По мнению эксперта, в этом случае люди будут покупать автомобили посредственного качества с расчетом на доработку своими руками. В России уже начал формироваться принцип личного ремонта автомобилей.Что касается качества машин из Китая, то за последние годы оно значительно выросло во всех сегментах.По словам автоэксперта, проблемы автомобильного рынка в России нельзя назвать острыми. На фоне недоступности новых автомобилей существующий автопарк начнет устаревать, но этот процесс будет вялотекущим, и у России есть шансы в этом плане отыграть все назад.
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китайские авто, авто
Экономика, китайские авто, Авто
Назван тип машин, которые спасут российский авторынок
Автоксперт Балабас: российский рынок спасут дешевые китайские машины
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ.
Бюджетные модели китайского автопрома могут предотвратить падение продаж на российском авторынке в 2025 году, рассказал журналу "За рулем"
автоэксперт Евгений Балабас.
По его словам, у отечественных производителей не хватит мощностей для заполнения ниши дешевых машин.
Сложная ситуация на российском рынке и устаревание автопарка делают автомобиль предметом роскоши. В этих условиях изменение подхода китайских автоконцернов к ведению бизнеса в России может стать "светом в конце тоннеля".
Восточная угроза: россиян предупредили о рисках при покупке китайских авто
Китайские производители выпускают бюджетные авто, но не везут их в Россию. Если концерны решатся на такой шаг, это станет "компромиссным вариантом".
По мнению эксперта, в этом случае люди будут покупать автомобили посредственного качества с расчетом на доработку своими руками. В России уже начал формироваться принцип личного ремонта автомобилей.
Что касается качества машин из Китая, то за последние годы оно значительно выросло во всех сегментах.
По словам автоэксперта, проблемы автомобильного рынка в России нельзя назвать острыми. На фоне недоступности новых автомобилей существующий автопарк начнет устаревать, но этот процесс будет вялотекущим, и у России есть шансы в этом плане отыграть все назад.