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"Рольф" ожидает снижения продаж новых авто в России

"Рольф" ожидает снижения продаж новых авто в России - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Рольф" ожидает снижения продаж новых авто в России

Группа компаний "Рольф" в 2025 году ожидает снижения продаж новых автомобилей в России по пессимистичному сценарию на 20%, до 1,3 миллиона штук, сообщила... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:14+0300

2025-01-30T17:14+0300

2025-01-30T17:14+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Группа компаний "Рольф" в 2025 году ожидает снижения продаж новых автомобилей в России по пессимистичному сценарию на 20%, до 1,3 миллиона штук, сообщила журналистам первый заместитель генерального директора компании "Рольф" Светлана Виноградова. "У нас, как обычно, три прогноза... Самый пессимистичный, я в него верю больше всего - это миллион триста автомобилей, напомню, в этом году (2024 ред.) было 1,66 миллиона", - сказала Виноградова. Согласно продемонстрированной презентации, в которой учитывается количество зарегистрированных в ГИБДД автомобилей за отчетный период, в 2024 году в России было продано 1,66 миллиона новых автомобилей. Компания представила прогноз на 2025 год в виде трех возможных вариантов: оптимистичный - 1,66 миллиона (+0%), базовый - 1,49 миллиона (-10%) и пессимистичный - 1,3 миллиона (-20%). "Вы понимаете, что при такой высокой ставке, при такой высокой доле автокредитования… конечно, клиенты откладывают покупки… Я вот за цифру 600 (тысяч автомобилей - ред.)", - сказала Виноградова, комментируя ожидаемый в 2025 году объем продаж китайских автомобилей. В презентации указано, что в 2023 году было продано 959 тысяч китайских машин, а в текущем ожидается уменьшение объемов на 37%, до 602 тысяч штук. При этом продажи отечественных автомобилей, по словам Виноградовой, незначительно вырастут - до 603 тысяч авто. "Я напомню, я говорю про 2024 год, и российские бренды составили 584 тысячи... мы получили планы производства от наших партнеров, и... при очень большой цифре 603 тысячи автомобилей - чуть меньше половины рынка, все-таки эта цифра не меняется, она хорошо прогнозируется", - уточнила Виноградова.

https://1prime.ru/20250130/avto-854548899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, рольф