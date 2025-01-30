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Выдача автокредитов в России в 2024 году выросла до рекордных значений - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/avtokredit-854566159.html
Выдача автокредитов в России в 2024 году выросла до рекордных значений
Выдача автокредитов в России в 2024 году выросла до рекордных значений - 30.01.2025, ПРАЙМ
Выдача автокредитов в России в 2024 году выросла до рекордных значений
Объем выданных автокредитов в РФ в 2024 году вырос на 58,3% – до рекордных 2,34 триллиона рублей, такой значительный рост объясняется прежде всего эффектом... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:43+0300
2025-01-30T17:43+0300
экономика
авто
банки
кредиты
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в РФ в 2024 году вырос на 58,3% – до рекордных 2,34 триллиона рублей, такой значительный рост объясняется прежде всего эффектом низкой базы 2023 года из-за дефицита новых машин, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в 2024 году было выдано автокредитов на сумму 2,34 триллиона рублей, или на 58,3% больше, чем в предыдущем году (в 2023 году – 1,48 триллиона рублей). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году. Это рекордный годовой объем выдачи автокредитов за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении. Количество выданных автокредитов в 2024 году выросло примерно на 58% - до 1,64 миллиона с 1,04 миллиона единиц годом ранее. "Такая динамика роста выдачи автокредитов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом спрос на автокредиты в первой половине прошлого года во многом поддерживался с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. В региональном разрезе в 2024 году наибольший объем выданных автокредитов пришелся на Москву (183,2 миллиарда рублей), Московскую область (153,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (115,2 миллиарда рублей), Татарстан (109,4 миллиарда рублей) и Краснодарский край (106,3 миллиарда рублей). Самую серьезную динамику роста выдач по сравнению с 2023 годом в топ-30 регионов продемонстрировали Крым (+116,6%), Ростовская область (+94,4%) Чувашия (+88,2%), Самарская область (+85,8%) и Удмуртия (+82,1%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 38,5% и 28,2% соответственно.
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авто, банки, кредиты
Экономика, Авто, Банки, кредиты
17:43 30.01.2025
 
Выдача автокредитов в России в 2024 году выросла до рекордных значений

НБКИ: выдача автокредитов в 2024 году выросла на 58,3%, до рекордных 2,34 трлн рублей

© fotolia.com / KurhanАвтокредит
Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© fotolia.com / Kurhan
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в РФ в 2024 году вырос на 58,3% – до рекордных 2,34 триллиона рублей, такой значительный рост объясняется прежде всего эффектом низкой базы 2023 года из-за дефицита новых машин, говорится в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в 2024 году было выдано автокредитов на сумму 2,34 триллиона рублей, или на 58,3% больше, чем в предыдущем году (в 2023 году – 1,48 триллиона рублей). Столь существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, помимо прочего, объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомобилей в 2023 году. Это рекордный годовой объем выдачи автокредитов за всю историю наблюдений", - говорится в сообщении.
Количество выданных автокредитов в 2024 году выросло примерно на 58% - до 1,64 миллиона с 1,04 миллиона единиц годом ранее.
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"Такая динамика роста выдачи автокредитов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом объясняется прежде всего эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. При этом спрос на автокредиты в первой половине прошлого года во многом поддерживался с помощью акций и скидок от дистрибьюторов, субсидированных ставок от автопроизводителей, а также благодаря общей потребительской активности граждан", - прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
В региональном разрезе в 2024 году наибольший объем выданных автокредитов пришелся на Москву (183,2 миллиарда рублей), Московскую область (153,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербург (115,2 миллиарда рублей), Татарстан (109,4 миллиарда рублей) и Краснодарский край (106,3 миллиарда рублей).
Самую серьезную динамику роста выдач по сравнению с 2023 годом в топ-30 регионов продемонстрировали Крым (+116,6%), Ростовская область (+94,4%) Чувашия (+88,2%), Самарская область (+85,8%) и Удмуртия (+82,1%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы автокредитования выросли на 38,5% и 28,2% соответственно.
 
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