https://1prime.ru/20250130/bakterii-854562705.html

"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины

С охваченной конфликтом Украины в Европу проникают устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет британское издание Daily Express. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T16:10+0300

2025-01-30T16:10+0300

2025-01-30T16:10+0300

спецоперация на украине

украина

великобритания

медицина

инфекция

https://cdnn.1prime.ru/img/83129/60/831296027_0:331:2985:2010_1920x0_80_0_0_5aea824528afebe60eb50a33119081c8.jpg

МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. С охваченной конфликтом Украины в Европу проникают устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет британское издание Daily Express.Как отмечается, больницы переполнены пациентами с тяжелыми ранениями, которые они получили на поле боя, и этим раненым приходится искать помощь за пределами Украины "В некоторых случаях эти супербактерии оставляют врачей беспомощными, без возможности применить жизнеспособные варианты антибиотиков, чтобы спасти жизни или конечности", — пишет издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор называет это "кошмарным сценарием, который становится слишком реальным".Как показали британские ученые, эти супербактерии легко могут пересекать национальные границы и проникать в больницы, "сея хаос в операционных и отделениях интенсивной терапии".Поскольку новые украинские супербактерии обнаруживаются в больницах по всей Европе, лишь вопрос времени, когда эти инфекции попадут в Великобританию, что станет сигналом тревоги о возможном полномасштабном кризисе в области общественного здравоохранения, подчеркивается в публикации."Эти супербактерии из зоны боевых действий — проблема не только Украины, они — бомба замедленного действия для всей Европы", — делает вывод автор.

https://1prime.ru/20250130/spetsoperatsiya-854549424.html

украина

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, великобритания, медицина, инфекция