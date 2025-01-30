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"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины
"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины
С охваченной конфликтом Украины в Европу проникают устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет британское издание Daily Express. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T16:10+0300
2025-01-30T16:10+0300
2025-01-30T16:10+0300
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МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. С охваченной конфликтом Украины в Европу проникают устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет британское издание Daily Express.Как отмечается, больницы переполнены пациентами с тяжелыми ранениями, которые они получили на поле боя, и этим раненым приходится искать помощь за пределами Украины "В некоторых случаях эти супербактерии оставляют врачей беспомощными, без возможности применить жизнеспособные варианты антибиотиков, чтобы спасти жизни или конечности", — пишет издание.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramАвтор называет это "кошмарным сценарием, который становится слишком реальным".Как показали британские ученые, эти супербактерии легко могут пересекать национальные границы и проникать в больницы, "сея хаос в операционных и отделениях интенсивной терапии".Поскольку новые украинские супербактерии обнаруживаются в больницах по всей Европе, лишь вопрос времени, когда эти инфекции попадут в Великобританию, что станет сигналом тревоги о возможном полномасштабном кризисе в области общественного здравоохранения, подчеркивается в публикации."Эти супербактерии из зоны боевых действий — проблема не только Украины, они — бомба замедленного действия для всей Европы", — делает вывод автор.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, медицина, инфекция
"Кошмарный сценарий". В Британии забили тревогу из-за угрозы с Украины
DE: устойчивые к антибиотикам бактерии проникают в Европу с Украины
МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ.
С охваченной конфликтом Украины в Европу проникают устойчивые к антибиотикам бактерии, пишет британское издание Daily Express
.
Как отмечается, больницы переполнены пациентами с тяжелыми ранениями, которые они получили на поле боя, и этим раненым приходится искать помощь за пределами Украины "В некоторых случаях эти супербактерии оставляют врачей беспомощными, без возможности применить жизнеспособные варианты антибиотиков, чтобы спасти жизни или конечности", — пишет издание.
Автор называет это "кошмарным сценарием, который становится слишком реальным".
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Как показали британские ученые, эти супербактерии легко могут пересекать национальные границы и проникать в больницы, "сея хаос в операционных и отделениях интенсивной терапии".
Поскольку новые украинские супербактерии обнаруживаются в больницах по всей Европе, лишь вопрос времени, когда эти инфекции попадут в Великобританию, что станет сигналом тревоги о возможном полномасштабном кризисе в области общественного здравоохранения, подчеркивается в публикации.
"Эти супербактерии из зоны боевых действий — проблема не только Украины, они — бомба замедленного действия для всей Европы", — делает вывод автор.