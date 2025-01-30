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Бразилия обещает ответить зеркально, если США поднимут пошлины - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Бразилия обещает ответить зеркально, если США поднимут пошлины
Бразилия обещает ответить зеркально, если США поднимут пошлины - 30.01.2025, ПРАЙМ
Бразилия обещает ответить зеркально, если США поднимут пошлины
Бразилия ответит взаимностью в случае, если США решат увеличить пошлины на ее товары, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:07+0300
2025-01-30T19:07+0300
экономика
бразилия
сша
пошлины
лула да силва
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 янв - ПРАЙМ. Бразилия ответит взаимностью в случае, если США решат увеличить пошлины на ее товары, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва. "Все просто. Если он (президент США Дональд Трамп) обложит пошлинами бразильские товары, Бразилия ответит взаимностью в части обложения пошлинами продуктов, которые США экспортируют в Бразилию. В этом нет ничего сложного", - сказал он. Трамп ранее сообщил, что намерен ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля. Кроме того, Евросоюз подготовил списки товаров из США, на которые будут распространены ограничения в ответ на введение пошлин Трампом, которое в Европе считают неминуемым, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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бразилия, сша, пошлины, лула да силва
Экономика, БРАЗИЛИЯ, США, пошлины, Лула да Силва
19:07 30.01.2025
 
Бразилия обещает ответить зеркально, если США поднимут пошлины

Бразилия обещает ответить зеркально в случае, если США увеличат пошлины на ее экспорт

© CC BY 2.0 / abdallahhФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© CC BY 2.0 / abdallahh
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 янв - ПРАЙМ. Бразилия ответит взаимностью в случае, если США решат увеличить пошлины на ее товары, сообщил журналистам президент латиноамериканской страны Луис Инасиу Лула да Силва.
"Все просто. Если он (президент США Дональд Трамп) обложит пошлинами бразильские товары, Бразилия ответит взаимностью в части обложения пошлинами продуктов, которые США экспортируют в Бразилию. В этом нет ничего сложного", - сказал он.
Трамп ранее сообщил, что намерен ввести торговые пошлины против Канады и Мексики с 1 февраля. Кроме того, Евросоюз подготовил списки товаров из США, на которые будут распространены ограничения в ответ на введение пошлин Трампом, которое в Европе считают неминуемым, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.
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