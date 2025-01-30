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Экс-помощник министра финансов США рассказал о планах Трампа - 30.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Экс-помощник министра финансов США рассказал о планах Трампа
Экс-помощник министра финансов США рассказал о планах Трампа - 30.01.2025, ПРАЙМ
Экс-помощник министра финансов США рассказал о планах Трампа
Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит,... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T03:30+0300
2025-01-30T03:30+0300
экономика
мировая экономика
сша
мексика
азия
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит, включая Уолл-стрит и Федеральную резервную систему, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс. "Экономические планы Трампа представляют собой целостный пакет, за исключением его поддержки рабочих виз H-1B, позволяющих привлекать иностранных специалистов для замены американских работников. Это противоречит его намерению вернуть производство и рабочие места в США", – отметил собеседник агентства, работавший в минфине при администрации президента Рональда Рейгана. Робертс подчеркнул, что за последние три десятилетия американские корпорации массово переносили производство в Азию и Мексику, из-за чего многие граждане США оказались вынуждены работать на менее квалифицированных и низкооплачиваемых должностях. "Это привело к снижению уровня жизни, росту потребительского долга и увеличению торгового дефицита США, поскольку товары, произведенные за рубежом, поступают на американский рынок в качестве импорта", – пояснил он. По его словам, такой процесс ознаменовал собой "перераспределение доходов в пользу богатых": снижение затрат на рабочую силу повысило прибыль корпораций и бонусы топ-менеджеров, но нанесло ущерб американским работникам. "Компании и Уолл-стрит будут препятствовать Трампу в его стремлении вернуть производство в США, где более высокие зарплаты и присутствуют профсоюзы. Кто выйдет победителем в этом противостоянии – предсказать сложно", – добавил он. Экс-чиновник США также указал, что Федеральная резервная система может спровоцировать рецессию, чтобы затруднить реализацию экономической политики президента. "Федрезерв – это часть истеблишмента, и он сделает все, чтобы помешать Трампу. Вся система не уступит контроль без борьбы, а учитывая, что сенат также является частью истеблишмента, для президента это будет сложное противостояние", – отметил Робертс. В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги, ослабить государственное регулирование и ввести тарифы на импорт из Китая и Мексики, чтобы стимулировать возвращение производства в США. Он также заявил о намерении отказаться от приоритетного развития зеленой энергетики, которую продвигала администрация президента-демократа Джо Байдена, и сосредоточиться на добыче нефти и газа, а также ужесточить миграционную политику.
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мировая экономика, сша, мексика, азия, дональд трамп, джо байден
Экономика, Мировая экономика, США, МЕКСИКА, АЗИЯ, Дональд Трамп, Джо Байден
03:30 30.01.2025
 
Экс-помощник министра финансов США рассказал о планах Трампа

Экс-помощник Минфина США Робертс: Трамп проводит последовательную экономическую политику

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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп проводит последовательную экономическую политику, однако ее реализация столкнется с сопротивлением со стороны влиятельных элит, включая Уолл-стрит и Федеральную резервную систему, заявил РИА Новости бывший помощник министра финансов США Пол Крейг Робертс.
"Экономические планы Трампа представляют собой целостный пакет, за исключением его поддержки рабочих виз H-1B, позволяющих привлекать иностранных специалистов для замены американских работников. Это противоречит его намерению вернуть производство и рабочие места в США", – отметил собеседник агентства, работавший в минфине при администрации президента Рональда Рейгана.
Робертс подчеркнул, что за последние три десятилетия американские корпорации массово переносили производство в Азию и Мексику, из-за чего многие граждане США оказались вынуждены работать на менее квалифицированных и низкооплачиваемых должностях. "Это привело к снижению уровня жизни, росту потребительского долга и увеличению торгового дефицита США, поскольку товары, произведенные за рубежом, поступают на американский рынок в качестве импорта", – пояснил он.
По его словам, такой процесс ознаменовал собой "перераспределение доходов в пользу богатых": снижение затрат на рабочую силу повысило прибыль корпораций и бонусы топ-менеджеров, но нанесло ущерб американским работникам. "Компании и Уолл-стрит будут препятствовать Трампу в его стремлении вернуть производство в США, где более высокие зарплаты и присутствуют профсоюзы. Кто выйдет победителем в этом противостоянии – предсказать сложно", – добавил он.
Экс-чиновник США также указал, что Федеральная резервная система может спровоцировать рецессию, чтобы затруднить реализацию экономической политики президента. "Федрезерв – это часть истеблишмента, и он сделает все, чтобы помешать Трампу. Вся система не уступит контроль без борьбы, а учитывая, что сенат также является частью истеблишмента, для президента это будет сложное противостояние", – отметил Робертс.
В ходе предвыборной кампании Трамп пообещал снизить налоги, ослабить государственное регулирование и ввести тарифы на импорт из Китая и Мексики, чтобы стимулировать возвращение производства в США. Он также заявил о намерении отказаться от приоритетного развития зеленой энергетики, которую продвигала администрация президента-демократа Джо Байдена, и сосредоточиться на добыче нефти и газа, а также ужесточить миграционную политику.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАМЕКСИКААЗИЯДональд ТрампДжо Байден
 
 
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