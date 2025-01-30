https://1prime.ru/20250130/kurs-854565886.html

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января - 30.01.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллар и евро на 31 января

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,88 копейки, до 13,3729 рубля, курс доллара - на 0,64 копейки, до 98,0062 рубля,... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T17:38+0300

2025-01-30T17:38+0300

2025-01-30T17:43+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 0,88 копейки, до 13,3729 рубля, курс доллара - на 0,64 копейки, до 98,0062 рубля, курс евро вырос - на 37,41 копейки, до 102,7782 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40