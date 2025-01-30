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На покупку НПЗ "Лукойла" в Болгари претендуют семь компаний

На покупку НПЗ "Лукойла" в Болгари претендуют семь компаний - 30.01.2025, ПРАЙМ

На покупку НПЗ "Лукойла" в Болгари претендуют семь компаний

Семь компаний претендуют на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Болгарии, его цена составляет около двух миллиардов долларов, сообщил... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T21:56+0300

2025-01-30T21:56+0300

2025-01-30T21:56+0300

энергетика

нпз

болгария

лукойл

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Семь компаний претендуют на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в Болгарии, его цена составляет около двух миллиардов долларов, сообщил премьер-министр болгарского правительства Росен Желязков на слушаниях в парламенте. Парламентские слушания проходили на фоне заявлений партий "ДПС - Новое начало" и МЕЧ, лидеры которых призвали национализировать предприятие "Лукойла" и связанную с ним инфраструктурную сеть АЗС. Премьер объявил, что первоначально интерес к НПЗ в Бургасе проявили 24 компании, из которых семь продолжают борьбу. "Болгарское государство не входит в список потенциальных покупателей в данном случае. Болгарское государство могло бы стать покупателем, если, конечно, на то будет воля Народного собрания и на это будет выделено финансирование", - сказал Желязков, слова которого цитирует Болгарское национальное радио (БНР). По словам премьер-министра, цена, которую запрашивает "Лукойл", составляет около двух миллиардов долларов. Лидер партии ГЕРБ и крупнейшей парламентской фракции Бойко Борисов заявил, что государство не может выделить такие огромные средства на покупку НПЗ при "дыре" в бюджете в 18 миллиардов левов (около девяти миллиардов долларов). В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова заявила в этой связи, что решения властей относительно НПЗ "Лукойл Нефтохим" в Бургасе не имеют никакого отношения к цивилизованному регулированию крупного бизнеса, и предупредила, что это предприятие не удастся купить по заниженной цене, несмотря на все ограничения его деятельности.

https://1prime.ru/20241223/npz-853809035.html

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нпз, болгария, лукойл