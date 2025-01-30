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Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов - 30.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250130/minfin-854557570.html
Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов
Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов - 30.01.2025, ПРАЙМ
Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов
Минфин РФ готов и дальше рассматривать предложения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по индексу цен на нефть для расчета... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:07+0300
2025-01-30T14:07+0300
экономика
россия
минфин
нефть
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов и дальше рассматривать предложения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по индексу цен на нефть для расчета налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мы готовы рассматривать предложения (биржи - ред.), которые будут поступать. Насколько репрезентативны будут эти котировки, будут ли учитываться сделки со взаимозависимыми лицами при определении этих котировок", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли министерство поменять свою позицию по поводу индекса цен на нефть СПбМТСБ для расчета налогов. Сазанов добавил, что Минфину также важно мнение отрасли по этому вопросу. "Соответственно, на таком консенсусе будем принимать решения. Обсуждать будем", - отметил он. Нефтяные налоги в РФ с 1 января начали рассчитывать исходя только из котировки российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Ранее для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Предполагалось, что с 2024 года также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ, но у Минфина возникли вопросы к ее репрезентативности. Позднее эту котировку планировалось ввести с 2025 года. Президент торговой площадки Игорь Артемьев не раз заявлял, что выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли. Он подчеркивал, что необходимо импортозамещать индексы, а не опираться на данные иностранных агентств. В январе глава СПбМТСБ объявил о запуске Национального биржевого ценового агентства.
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россия, минфин, нефть
Экономика, РОССИЯ, Минфин, Нефть
14:07 30.01.2025
 
Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов

Минфин готов изучать предложения по индексу цен на нефть для расчета налогов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов и дальше рассматривать предложения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по индексу цен на нефть для расчета налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.
"Мы готовы рассматривать предложения (биржи - ред.), которые будут поступать. Насколько репрезентативны будут эти котировки, будут ли учитываться сделки со взаимозависимыми лицами при определении этих котировок", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли министерство поменять свою позицию по поводу индекса цен на нефть СПбМТСБ для расчета налогов.
Сазанов добавил, что Минфину также важно мнение отрасли по этому вопросу. "Соответственно, на таком консенсусе будем принимать решения. Обсуждать будем", - отметил он.
Нефтяные налоги в РФ с 1 января начали рассчитывать исходя только из котировки российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются.
Ранее для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Предполагалось, что с 2024 года также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ, но у Минфина возникли вопросы к ее репрезентативности. Позднее эту котировку планировалось ввести с 2025 года.
Президент торговой площадки Игорь Артемьев не раз заявлял, что выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли. Он подчеркивал, что необходимо импортозамещать индексы, а не опираться на данные иностранных агентств. В январе глава СПбМТСБ объявил о запуске Национального биржевого ценового агентства.
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