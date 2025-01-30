https://1prime.ru/20250130/minfin-854557570.html

Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов

Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов - 30.01.2025, ПРАЙМ

Минфин готов изучать инициативы по индексу цен на нефть для расчета налогов

Минфин РФ готов и дальше рассматривать предложения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по индексу цен на нефть для расчета... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:07+0300

2025-01-30T14:07+0300

2025-01-30T14:07+0300

экономика

россия

минфин

нефть

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Минфин РФ готов и дальше рассматривать предложения Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) по индексу цен на нефть для расчета налогов, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. "Мы готовы рассматривать предложения (биржи - ред.), которые будут поступать. Насколько репрезентативны будут эти котировки, будут ли учитываться сделки со взаимозависимыми лицами при определении этих котировок", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли министерство поменять свою позицию по поводу индекса цен на нефть СПбМТСБ для расчета налогов. Сазанов добавил, что Минфину также важно мнение отрасли по этому вопросу. "Соответственно, на таком консенсусе будем принимать решения. Обсуждать будем", - отметил он. Нефтяные налоги в РФ с 1 января начали рассчитывать исходя только из котировки российской нефти Urals на базисе FOB (цена без учета транспортных и страховых расходов на доставку из российских портов), а котировки Brent больше не учитываются. Ранее для расчета нефтяных налогов использовалась большая из двух котировок, определяемых агентством Argus: North Sea Dated (или Brent) минус дифференциал в 20 долларов за баррель либо средняя цена Urals на базисах "FOB Приморск" и "FOB Новороссийск" плюс 2 доллара за баррель. Предполагалось, что с 2024 года также будет использоваться котировка на основе цены нефти на внебиржевых сделках СПбМТСБ, но у Минфина возникли вопросы к ее репрезентативности. Позднее эту котировку планировалось ввести с 2025 года. Президент торговой площадки Игорь Артемьев не раз заявлял, что выступает за создание российских индексов для расчета налогов в нефтяной отрасли. Он подчеркивал, что необходимо импортозамещать индексы, а не опираться на данные иностранных агентств. В январе глава СПбМТСБ объявил о запуске Национального биржевого ценового агентства.

https://1prime.ru/20250130/neft-854546532.html

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россия, минфин, нефть