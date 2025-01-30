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Индийский посол оценил перспективы приема карт "Мир"
Индийский посол оценил перспективы приема карт "Мир" - 30.01.2025, ПРАЙМ
Индийский посол оценил перспективы приема карт "Мир"
Перспективы решения вопроса приема карт российской платежной системы "Мир" в Индии "представляются позитивными", заявил посол в России Винай Кумар. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T17:45+0300
2025-01-30T17:45+0300
2025-01-30T17:45+0300
индия
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Перспективы решения вопроса приема карт российской платежной системы "Мир" в Индии "представляются позитивными", заявил посол в России Винай Кумар. "Вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными", - говорится в интервью посла, опубликованного в журнале "Международная жизнь". Он отметил, что индийские дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и индийской RuPay. "Недавние встречи, в том числе в рамках Индийско-российской межправкомиссии, были посвящены выработке рамок для такого взаимодействия. В случае успеха это позволит российским и индийским туристам беспрепятственно совершать транзакции в РФ и Индии, тем самым ослабив наложенные западными санкциями ограничения на российские финансовые системы", - заключил он.
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индия, россия, карта "мир"
ИНДИЯ, РОССИЯ, карта "Мир"
Индийский посол оценил перспективы приема карт "Мир"
Посол в России: перспективы приема карт "Мир" в Индии "представляются позитивными"
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Перспективы решения вопроса приема карт российской платежной системы "Мир" в Индии "представляются позитивными", заявил посол в России Винай Кумар.
"Вопрос о приеме российских банковских карт "Мир" в Индии активно обсуждается, а перспективы его решения представляются позитивными", - говорится в интервью посла, опубликованного в журнале "Международная жизнь".
Он отметил, что индийские дипломатические и коммерческие представительства содействуют переговорам между Индией и Россией о взаимном приеме расчетов карт платежных систем "Мир" и индийской RuPay.
Индия и Россия изучат перспективы карт систем RuPay и "Мир", пишут СМИ
"Недавние встречи, в том числе в рамках Индийско-российской межправкомиссии, были посвящены выработке рамок для такого взаимодействия. В случае успеха это позволит российским и индийским туристам беспрепятственно совершать транзакции в РФ и Индии, тем самым ослабив наложенные западными санкциями ограничения на российские финансовые системы", - заключил он.