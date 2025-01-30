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Стоимость нефти слабо снижается после данных о росте её запасов в США

Стоимость нефти слабо снижается после данных о росте её запасов в США - 30.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти слабо снижается после данных о росте её запасов в США

Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в четверг утром после выхода накануне данных о росте её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T08:29+0300

2025-01-30T08:29+0300

2025-01-30T08:29+0300

энергетика

нефть

сша

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть демонстрируют отрицательную динамику в четверг утром после выхода накануне данных о росте её запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,19%, до 75,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,04%, до 72,59 доллара. В среду были опубликованные еженедельные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США управления энергетической информации (EIA) минэнерго страны. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 24 января выросли на 3,5 миллиона баррелей, или на 0,8%, до 415,1 миллиона баррелей. Инвесторы также следят за решениями американского правительства относительно ее торговой политики. В четверг министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио заявила, что США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы. Ранее президент США Дональд Трамп обещал с 1 февраля обложить товары из Канады дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через эту страну.

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нефть, сша