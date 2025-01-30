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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:02+0300
2025-01-30T13:02+0300
2025-01-30T13:12+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% - до 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время опускалась на 0,59% - до 72,19 доллара.
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нефть
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые со 2 января
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% - до 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.
Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время опускалась на 0,59% - до 72,19 доллара.
Стоимость нефти слабо снижается после данных о росте её запасов в США