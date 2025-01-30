Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250130/neft-854555079.html
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель
Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T13:02+0300
2025-01-30T13:12+0300
экономика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_5a52897a4460e9926fe05d332be5cac9.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 13.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% - до 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время опускалась на 0,59% - до 72,19 доллара.
https://1prime.ru/20250130/neft-854546532.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2fd60329fd0b863f03f69e2cbf9b8fcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Экономика, Нефть
13:02 30.01.2025 (обновлено: 13:12 30.01.2025)
 
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов за баррель впервые со 2 января

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем снижаются, стоимость барреля марки Brent впервые со 2 января опустилась ниже 75 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 13.06 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,62% - до 75,14 доллара за баррель. Минутами ранее показатель снижался до 74,99 доллара. Ниже 75 долларов цена опустилась впервые со 2 января.
Стоимость мартовских фьючерсов на WTI в то же время опускалась на 0,59% - до 72,19 доллара.
Трубопровод на Аляске - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
Стоимость нефти слабо снижается после данных о росте её запасов в США
08:29
 
ЭкономикаНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала