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Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак
Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ
Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак
Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:08+0300
2025-01-30T14:08+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Экспорт - 240 миллионов тонн", - указал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", где привел итоги 2024 года. В презентации Новака, представленной им в феврале прошлого года, сообщалось, что в 2023 году экспорт нефти из России составил 234,3 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырос на 2,4%.
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нефть, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, РФ, Александр Новак
14:08 30.01.2025
 
Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак

Новак: Экспорт нефти из России по итогам 2024 года составил 240 миллионов тонн

© Unsplash/Maksym KaharlytskyiНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Maksym Kaharlytskyi
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Экспорт - 240 миллионов тонн", - указал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", где привел итоги 2024 года.
В презентации Новака, представленной им в феврале прошлого года, сообщалось, что в 2023 году экспорт нефти из России составил 234,3 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырос на 2,4%.
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ЭнергетикаНефтьРФАлександр Новак
 
 
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