https://1prime.ru/20250130/neft-854557707.html

Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак

Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ

Экспорт нефти из РФ в 2024 году вырос на 2,4 процента, заявил Новак

Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:08+0300

2025-01-30T14:08+0300

2025-01-30T14:08+0300

энергетика

нефть

рф

александр новак

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Экспорт нефти из России по итогам 2024 года вырос на 2,4% и составил 240 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Экспорт - 240 миллионов тонн", - указал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика", где привел итоги 2024 года. В презентации Новака, представленной им в феврале прошлого года, сообщалось, что в 2023 году экспорт нефти из России составил 234,3 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырос на 2,4%.

https://1prime.ru/20250130/neft-854546532.html

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нефть, рф, александр новак