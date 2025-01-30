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Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1 процента

Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1 процента - 30.01.2025, ПРАЙМ

Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1 процента

Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% и составила 266,5 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:09+0300

2025-01-30T14:09+0300

2025-01-30T14:17+0300

энергетика

нефть

александр новак

нефтепереработка

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1% и составила 266,5 миллиона тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александр Новака. "Первичная переработка нефти в прошлом году составила 266,5 миллиона тонн. При этом глубина переработки превысила значения 2023 года и составила 84,4%", - написал вице-премьер в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В прошлогодней презентации Новака были приведены данные, согласно которым первичная переработка нефти в стране в 2023 году составила 275 миллионов тонн. Таким образом, показатель за 2024 год снизился на 3,1%. Правительство РФ с декабря прошлого года досрочно сняло временный запрет на экспорт бензина для предприятий, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом для непроизводителей эмбарго продлено до 31 января 2025 года. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и компании с меньшей производственной мощностью. Запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал в России с 1 марта 2024 года. В конце мая он был временно снят, а с августа возобновлен. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца 2024 года.

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нефть, александр новак, нефтепереработка