https://1prime.ru/20250130/neft-854558535.html
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, сообщил Новак
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, сообщил Новак - 30.01.2025, ПРАЙМ
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, сообщил Новак
Добыча нефти в России по итогам 2024 года снизилась на 2,6% - до 516 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:13+0300
2025-01-30T14:13+0300
2025-01-30T14:13+0300
энергетика
александр новак
нефть
добыча нефти
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2024 года снизилась на 2,6% - до 516 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 миллионов тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В 2023 году добыча в РФ составляла 530,6 миллиона тонн, соответствующие данные были приведены в презентации Новака во время его выступления в Совете Федерации. Таким образом, в прошлом году страна добыла на 2,6% меньше нефти, чем в 2023 году. Вице-премьер также добавил, что Россия сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
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александр новак, нефть, добыча нефти
Энергетика, Александр Новак, Нефть, добыча нефти
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, сообщил Новак
Новак: добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, до 516 млн тонн
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2024 года снизилась на 2,6% - до 516 миллионов тонн, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 миллионов тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В 2023 году добыча в РФ составляла 530,6 миллиона тонн, соответствующие данные были приведены в презентации Новака во время его выступления в Совете Федерации. Таким образом, в прошлом году страна добыла на 2,6% меньше нефти, чем в 2023 году.
Вице-премьер также добавил, что Россия сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти.
Первичная переработка нефти в России в 2024 году снизилась на 3,1 процента