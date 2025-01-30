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Новак отметил рост эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Новак отметил рост эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре
Новак отметил рост эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак отметил рост эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре
Эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) нефти баженовской свиты выросла в три раза с начала реализации проекта освоения этих запасов в 2017... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T15:28+0300
2025-01-30T15:28+0300
энергетика
нефть
рф
александр новак
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) нефти баженовской свиты выросла в три раза с начала реализации проекта освоения этих запасов в 2017 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В 2024 году успешно завершена реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", цель которого – создание рентабельных технологий разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов. Проект был реализован в Ханты-Мансийском автономном округе для освоения баженовской свиты. За период реализации проекта эффективность добычи ТРИЗ выросла в три раза (затраты на освоение в 2024 году сократились до 8,5 тысячи рублей за тонну по сравнению с 30 тысячами рублей за тонну в 2017 году)", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика". В рамках реализации этого проекта был запущен технологический полигон для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗов. По словам Новака, благодаря проведенным на полигоне работам был импортозамещен целый ряд технологий, многие из которых имеют широкий потенциал адаптации и применения и для других трудноизвлекаемых запасов, включая ачимовские и тюменские отложения. Также в 2024 году власти продолжали совершенствовать фискальную систему для повышения эффективности нефтедобычи, в том числе ТРИЗов. Так, с прошлого года недропользователи запасов вязкой и сверхвязкой нефти получили возможность применять режим НДД, если на добычу такой нефти приходится не менее 70% годового объема. "Перевод таких месторождений на НДД обеспечит инвестиционную привлекательность и рентабельность разработки и тем самым позволит вовлечь в оборот новые ресурсы, что увеличит поступления в бюджетную систему и сохранит занятость граждан", - отметил Новак. Баженовская свита относится к трудноизвлекаемым запасам углеводородов, выявлена в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 километров, имеет небольшую толщину и уникальное геологическое строение. По прогнозным оценкам, объем запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 миллиардов тонн. Как ранее сообщало Минэнерго РФ, в рамках этого проекта к 2025 году планировалось обеспечить соотношения затрат на строительство скважины к накопленной добыче на скважину на уровне не более 8,5 тысячи рублей за тонну; вовлечь в разработку более 760 миллионов тонн извлекаемых запасов углеводородов; привлечь внебюджетное финансирование до 30 миллиардов рублей.
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нефть, рф, александр новак
Энергетика, Нефть, РФ, Александр Новак
15:28 30.01.2025
 
Новак отметил рост эффективности добычи трудноизвлекаемой нефти в Югре

Новак: Эффективность добычи трудноизвлекаемой нефти выросла в три раза с 2017 года

© Unsplash/Jakub PabisНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Jakub Pabis
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Эффективность добычи трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗов) нефти баженовской свиты выросла в три раза с начала реализации проекта освоения этих запасов в 2017 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2024 году успешно завершена реализация федерального проекта "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов", цель которого – создание рентабельных технологий разведки и добычи нетрадиционных запасов углеводородов. Проект был реализован в Ханты-Мансийском автономном округе для освоения баженовской свиты. За период реализации проекта эффективность добычи ТРИЗ выросла в три раза (затраты на освоение в 2024 году сократились до 8,5 тысячи рублей за тонну по сравнению с 30 тысячами рублей за тонну в 2017 году)", - написал он в своей авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
В рамках реализации этого проекта был запущен технологический полигон для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗов. По словам Новака, благодаря проведенным на полигоне работам был импортозамещен целый ряд технологий, многие из которых имеют широкий потенциал адаптации и применения и для других трудноизвлекаемых запасов, включая ачимовские и тюменские отложения.
Также в 2024 году власти продолжали совершенствовать фискальную систему для повышения эффективности нефтедобычи, в том числе ТРИЗов. Так, с прошлого года недропользователи запасов вязкой и сверхвязкой нефти получили возможность применять режим НДД, если на добычу такой нефти приходится не менее 70% годового объема. "Перевод таких месторождений на НДД обеспечит инвестиционную привлекательность и рентабельность разработки и тем самым позволит вовлечь в оборот новые ресурсы, что увеличит поступления в бюджетную систему и сохранит занятость граждан", - отметил Новак.
Баженовская свита относится к трудноизвлекаемым запасам углеводородов, выявлена в Западной Сибири. Свита залегает на глубинах 2-3 километров, имеет небольшую толщину и уникальное геологическое строение. По прогнозным оценкам, объем запасов углеводородов в баженовской свите достигает 18-60 миллиардов тонн.
Как ранее сообщало Минэнерго РФ, в рамках этого проекта к 2025 году планировалось обеспечить соотношения затрат на строительство скважины к накопленной добыче на скважину на уровне не более 8,5 тысячи рублей за тонну; вовлечь в разработку более 760 миллионов тонн извлекаемых запасов углеводородов; привлечь внебюджетное финансирование до 30 миллиардов рублей.
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ЭнергетикаНефтьРФАлександр Новак
 
 
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