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Цены на нефть перешли к росту на 1% - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть перешли к росту на 1%
Цены на нефть перешли к росту на 1% - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту на 1%
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:19+0300
2025-01-30T19:19+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98% - до 76,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 73,35 доллара. Днем цены на нефть слабо и разнонаправленно менялись. Несмотря на рост котировок в четверг, аналитики отмечают, что цены скорее склонны к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. "На нефтяном рынке "медвежьи тенденции", кажется, набирают силу на фоне того, как Трамп оказывает давление на ОПЕК+", - цитирует портал MarketWatch директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
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нефть
Энергетика, Нефть
19:19 30.01.2025
 
Цены на нефть перешли к росту на 1%

Мировые цены на нефть перешли к росту на 1% вечером

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98% - до 76,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 73,35 доллара. Днем цены на нефть слабо и разнонаправленно менялись.
Несмотря на рост котировок в четверг, аналитики отмечают, что цены скорее склонны к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
"На нефтяном рынке "медвежьи тенденции", кажется, набирают силу на фоне того, как Трамп оказывает давление на ОПЕК+", - цитирует портал MarketWatch директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
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