https://1prime.ru/20250130/neft-854568921.html

Цены на нефть перешли к росту на 1%

Цены на нефть перешли к росту на 1% - 30.01.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть перешли к росту на 1%

Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T19:19+0300

2025-01-30T19:19+0300

2025-01-30T19:19+0300

энергетика

нефть

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98% - до 76,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 73,35 доллара. Днем цены на нефть слабо и разнонаправленно менялись. Несмотря на рост котировок в четверг, аналитики отмечают, что цены скорее склонны к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. "На нефтяном рынке "медвежьи тенденции", кажется, набирают силу на фоне того, как Трамп оказывает давление на ОПЕК+", - цитирует портал MarketWatch директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).

https://1prime.ru/20250130/zapasy-854558824.html

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нефть