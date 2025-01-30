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Цены на нефть перешли к росту на 1%
Цены на нефть перешли к росту на 1% - 30.01.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть перешли к росту на 1%
Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T19:19+0300
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2025-01-30T19:19+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98% - до 76,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 73,35 доллара. Днем цены на нефть слабо и разнонаправленно менялись. Несмотря на рост котировок в четверг, аналитики отмечают, что цены скорее склонны к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. "На нефтяном рынке "медвежьи тенденции", кажется, набирают силу на фоне того, как Трамп оказывает давление на ОПЕК+", - цитирует портал MarketWatch директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
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нефть
Цены на нефть перешли к росту на 1%
Мировые цены на нефть перешли к росту на 1% вечером
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером перешли к росту на 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.03 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,98% - до 76,31 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,01%, до 73,35 доллара. Днем цены на нефть слабо и разнонаправленно менялись.
Несмотря на рост котировок в четверг, аналитики отмечают, что цены скорее склонны к снижению на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
"На нефтяном рынке "медвежьи тенденции", кажется, набирают силу на фоне того, как Трамп оказывает давление на ОПЕК+", - цитирует портал MarketWatch директора по фьючерсам на энергоносители Mizuho Securities Роберта Яугера (Robert Yawger).
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т