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Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России

Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России - 30.01.2025, ПРАЙМ

Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России

Сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России, за счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 году... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:36+0300

2025-01-30T14:36+0300

2025-01-30T14:36+0300

энергетика

нефть

александр новак

сделка опек+

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России, за счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 году составила порядка 30%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наша страна сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+, что позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и обеспечивать баланс спроса и предложения. Кроме того, сделка положительно сказывается на доходах нашей страны. За счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 г. составила порядка 30%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.

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нефть, александр новак, сделка опек+