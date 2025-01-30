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Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России
Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России - 30.01.2025, ПРАЙМ
Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России
Сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России, за счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 году... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:36+0300
2025-01-30T14:36+0300
энергетика
нефть
александр новак
сделка опек+
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России, за счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 году составила порядка 30%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Наша страна сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+, что позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и обеспечивать баланс спроса и предложения. Кроме того, сделка положительно сказывается на доходах нашей страны. За счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 г. составила порядка 30%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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нефть, александр новак, сделка опек+
Энергетика, Нефть, Александр Новак, Сделка ОПЕК+
14:36 30.01.2025
 
Новак оценил влияние сделки ОПЕК+ на доходы России

Новак: сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Сделка ОПЕК+ положительно сказывается на доходах России, за счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 году составила порядка 30%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наша страна сохраняет статус одного из ведущих производителей нефти в мире и является ключевым участником многолетнего соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+, что позволяет оперативно реагировать на изменения рынка и обеспечивать баланс спроса и предложения. Кроме того, сделка положительно сказывается на доходах нашей страны. За счет роста цен на российскую нефть доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете в 2024 г. составила порядка 30%", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Для России квота составляла в 2024 году 9,949 миллиона баррелей в сутки.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
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ЭнергетикаНефтьАлександр НовакСделка ОПЕК+
 
 
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