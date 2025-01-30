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Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую"
Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую" - 30.01.2025, ПРАЙМ
Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую"
Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T07:46+0300
2025-01-30T07:46+0300
2025-01-30T07:46+0300
энергетика
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АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.
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нефть, россия, турция, запад, рф, александр новак, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", siemens, аккую нуклеар
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЗАПАД, РФ, Александр Новак, Олаф Шольц, Реджеп Тайип Эрдоган, АЭС "Аккую", Siemens, Аккую Нуклеар
Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую"
Посол Ерхов: санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую"
АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
"К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат.
В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.