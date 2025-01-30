https://1prime.ru/20250130/posol-854545469.html

Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую"

Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую" - 30.01.2025, ПРАЙМ

Посол рассказал о последствиях санкций против АЭС "Аккую"

Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T07:46+0300

2025-01-30T07:46+0300

2025-01-30T07:46+0300

энергетика

нефть

россия

турция

запад

рф

александр новак

олаф шольц

реджеп тайип эрдоган

аэс "аккую"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854545469.jpg?1738212384

АНКАРА, 30 янв – ПРАЙМ, Вугар Гасанов. Санкции Запада сказались на темпах строительства АЭС "Аккую" в Турции, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, заявил в интервью РИА Новости чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "К сожалению, санкции сказались и на темпах строительства АЭС. В частности, произошла серьезная задержка с поставкой германской компанией Siemens важного энергетического оборудования, и именно из-за санкций", - заявил дипломат. В октябре 2024 года российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства проектной компании "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. Первого ноября 2024 года министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время последнего визита в Стамбул обещал турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, что Siemens поставит задержанное оборудование для АЭС "Аккую" в Турции, однако данное оборудование на 99% уже не будет использовано. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее Лихачев. На первом блоке в конце 2024 года был успешно завершен монтаж турбины.

турция

запад

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, турция, запад, рф, александр новак, олаф шольц, реджеп тайип эрдоган, аэс "аккую", siemens, аккую нуклеар