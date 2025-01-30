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В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов
В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов - 30.01.2025, ПРАЙМ
В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов
Ряд вертолетных рейсов в населенные пункты на севере Приморья перенесли на пятницу в связи с сильным ветром, сообщает минтранс региона. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T03:06+0300
2025-01-30T03:06+0300
2025-01-30T03:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – ПРАЙМ. Ряд вертолетных рейсов в населенные пункты на севере Приморья перенесли на пятницу в связи с сильным ветром, сообщает минтранс региона.
"Из-за сильного ветра перенесены на завтра вертолетные рейсы в населенные пункты Тернейского округа: Амгу, Светлая, Самарга", - говорится в сообщении.
Села Амгу и Самарга, а также поселок Светлая в Тернейском округе Приморья приравнены к районам Крайнего Севера, транспортное сообщение с ними осуществляется только посредством авиатранспорта. Вертолетные рейсы выполняются из Тернея на вертолете Ми-8Т.
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бизнес, приморье, владивосток
Бизнес, Приморье, Владивосток
В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов
На севере Приморья перенесли ряд вертолетных рейсов из-за сильного ветра
ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – ПРАЙМ. Ряд вертолетных рейсов в населенные пункты на севере Приморья перенесли на пятницу в связи с сильным ветром, сообщает минтранс региона.
"Из-за сильного ветра перенесены на завтра вертолетные рейсы в населенные пункты Тернейского округа: Амгу, Светлая, Самарга", - говорится в сообщении.
Села Амгу и Самарга, а также поселок Светлая в Тернейском округе Приморья приравнены к районам Крайнего Севера, транспортное сообщение с ними осуществляется только посредством авиатранспорта. Вертолетные рейсы выполняются из Тернея на вертолете Ми-8Т.