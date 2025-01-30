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В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов

В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов - 30.01.2025, ПРАЙМ

В Приморье перенесли ряд вертолетных рейсов

Ряд вертолетных рейсов в населенные пункты на севере Приморья перенесли на пятницу в связи с сильным ветром, сообщает минтранс региона. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T03:06+0300

2025-01-30T03:06+0300

2025-01-30T03:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – ПРАЙМ. Ряд вертолетных рейсов в населенные пункты на севере Приморья перенесли на пятницу в связи с сильным ветром, сообщает минтранс региона. "Из-за сильного ветра перенесены на завтра вертолетные рейсы в населенные пункты Тернейского округа: Амгу, Светлая, Самарга", - говорится в сообщении. Села Амгу и Самарга, а также поселок Светлая в Тернейском округе Приморья приравнены к районам Крайнего Севера, транспортное сообщение с ними осуществляется только посредством авиатранспорта. Вертолетные рейсы выполняются из Тернея на вертолете Ми-8Т.

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бизнес, приморье, владивосток