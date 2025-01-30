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В "Сколково" оценили энергетическую политику Трампа

В "Сколково" оценили энергетическую политику Трампа - 30.01.2025, ПРАЙМ

В "Сколково" оценили энергетическую политику Трампа

Общая энергическая политика нового президента США Дональда Трампа и сокращение прямых субсидий для электротранспорта будет косвенно поддерживать спрос на нефть, | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T05:00+0300

2025-01-30T05:00+0300

2025-01-30T05:00+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Общая энергическая политика нового президента США Дональда Трампа и сокращение прямых субсидий для электротранспорта будет косвенно поддерживать спрос на нефть, сообщил РИА Новости гендиректор маркетплейса нефтепродуктов "Опен Ойл Маркет" (резидент "Сколково") Сергей Терешкин. "В целом политика Трампа сводится к сокращению прямых субсидий для электротранспорта. Отрасль будет получать лишь косвенную поддержку в виде заградительных импортных пошлин. Косвенно это поддержит спрос на нефть. По оценке Международного энергетического агентства, экономия нефти от использования электрокаров и подключаемых гибридов в США в 2023 году составляла 200 тысяч баррелей в сутки. К 2025 году она должна была достигнуть 300 тысяч баррелей в сутки, а к 2030 году - 1,4 миллиона. Теперь эта экономия будет менее значимой", - сказал он. Собеседник агентства напомнил, что США по указу Трампа вскоре приостановят субсидии на строительство электрозаправок, которые с 2022 года выплачивались по закону о снижении инфляции. К ноябрю 2024 года в США насчитывалось 66,6 тысячи общественно доступных электрических зарядных станций (ЭЗС), из них почти половина приходились только на пять штатов: Калифорнию, Техас, Нью-Йорк, Массачусетс и Флориду. Поэтому приостановка субсидий повлияет в первую очередь на все остальные штаты, которые отстают по темпам развития зарядной инфраструктуры, объяснил эксперт. В одном из указов Дональда Трампа также говорится об отмене всех региональных ограничений по выбросам парниковых газов, которые в перспективе должны были сдерживать использование двигателей внутреннего сгорания, добавил Терешкин. Теперь эти ограничения должны быть сняты, если только власти Штатов не отменят действия указов через суд. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о планах с 1 февраля прибавить 10% к пошлинам на товары из Китая и подписать указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. Кроме того, после вступления в должность он отменил указ предшественника Джо Байдена о том, что к 2030 году половина всех продающихся в Штатах автомобилей должны быть электрическими. Также Трамп пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и мечтать".

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сша, москва, калифорния, дональд трамп, джо байден, сколково