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СМИ: встреча лидеров Японии и США может состояться 7 февраля

СМИ: встреча лидеров Японии и США может состояться 7 февраля - 30.01.2025, ПРАЙМ

СМИ: встреча лидеров Японии и США может состояться 7 февраля

Встреча лидеров Японии и США Сигэру Исибы и Дональда Трампа может состояться 7 февраля, сейчас идут последние согласования, сообщила японская газета "Асахи" со... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T04:09+0300

2025-01-30T04:09+0300

2025-01-30T04:09+0300

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ТОКИО, 30 янв – ПРАЙМ. Встреча лидеров Японии и США Сигэру Исибы и Дональда Трампа может состояться 7 февраля, сейчас идут последние согласования, сообщила японская газета "Асахи" со ссылкой на дипломатические источники. По информации издания, которое ссылается на дипломатические источники, Исиба на встрече, которая может произойти 7 февраля, постарается установить доверительные отношения с Трампом, но есть вероятность, что Трамп потребует от Японии увеличения военных расходов, а также может поднять пошлины на японские товары. Со своей стороны премьер Японии будет настаивать на том, что японские компании создают рабочие места в США, а относительно военных расходов напомнит о планах Японии довести военные расходы до 2% ВВП, пишет газета. Кроме того, на встрече могут обсуждаться вопросы увеличения поставок американского СПГ на японский рынок, а также стороны могут подтвердить распространение 5-й статьи договора о безопасности на острова Сенкаку, которые являются предметом спора Японии и Китая, добавляет "Асахи".

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нефть, мировая экономика, япония, сша, токио, дональд трамп