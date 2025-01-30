https://1prime.ru/20250130/spetsoperatsiya-854549424.html

"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ

"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ - 30.01.2025, ПРАЙМ

"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ

Освобождение Великой Новоселки будет иметь большие последствия для Украины и может привести к масштабному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T10:11+0300

2025-01-30T10:11+0300

2025-01-30T10:17+0300

спецоперация на украине

запорожская область

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украина

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Освобождение Великой Новоселки будет иметь большие последствия для Украины и может привести к масштабному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, отметили в материале Seznam zprávy."Потеря Великой Новоселки для Киева – болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — пишет издание.Издание также отметило, что на этом участке в Запорожской области наблюдалась нехватка людей со стороны ВСУ. Небольшая численность войск, а также некомпетентное командование привели к тому, что солдаты были взяты в окружение российскими войсками.В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.

https://1prime.ru/20250129/novoselka-854539757.html

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запорожская область, россия, украина, всу