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"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ - 30.01.2025, ПРАЙМ
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ
Освобождение Великой Новоселки будет иметь большие последствия для Украины и может привести к масштабному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T10:11+0300
2025-01-30T10:17+0300
спецоперация на украине
запорожская область
россия
украина
всу
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Освобождение Великой Новоселки будет иметь большие последствия для Украины и может привести к масштабному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, отметили в материале Seznam zprávy."Потеря Великой Новоселки для Киева – болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — пишет издание.Издание также отметило, что на этом участке в Запорожской области наблюдалась нехватка людей со стороны ВСУ. Небольшая численность войск, а также некомпетентное командование привели к тому, что солдаты были взяты в окружение российскими войсками.В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.
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запорожская область, россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, Запорожская область, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:11 30.01.2025 (обновлено: 10:17 30.01.2025)
 
"Болезненный удар": на Западе обеспокоены очередным провалом ВСУ

Seznam zprávy: освобождение Великой Новоселки может привести к отступлению ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Освобождение Великой Новоселки будет иметь большие последствия для Украины и может привести к масштабному отступлению ВСУ в юго-восточной части Запорожской области, отметили в материале Seznam zprávy.
"Потеря Великой Новоселки для Киева – болезненный удар. Как и падение Угледара в конце сентября — начале октября, это событие может повлечь дальнейшее отступление с достаточно обширной территории в юго-восточной части Запорожской области", — пишет издание.
Издание также отметило, что на этом участке в Запорожской области наблюдалась нехватка людей со стороны ВСУ. Небольшая численность войск, а также некомпетентное командование привели к тому, что солдаты были взяты в окружение российскими войсками.
В январе сообщалось, что российские бойцы освободили населенный пункт Великая Новоселка и подняли триколор в его центре.
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Спецоперация на УкраинеЗапорожская областьРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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