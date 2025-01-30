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В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T06:16+0300
2025-01-30T06:16+0300
2025-01-30T06:16+0300
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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X.
"Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции.
Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.
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бизнес, общество , колумбия
Бизнес, Общество , КОЛУМБИЯ
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
В Колумбии развернули поисково-спасательную операцию после крушения самолета
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X.
"Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции.
Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.