Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250130/ssha-854544646.html
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета
Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T06:16+0300
2025-01-30T06:16+0300
бизнес
общество
колумбия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854544646.jpg?1738206961
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X. "Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции. Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.
колумбия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , колумбия
Бизнес, Общество , КОЛУМБИЯ
06:16 30.01.2025
 
В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета

В Колумбии развернули поисково-спасательную операцию после крушения самолета

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X.
"Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции.
Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.
 
БизнесОбществоКОЛУМБИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала