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В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета

В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета - 30.01.2025, ПРАЙМ

В США началась поисково-спасательная операция после крушения самолета

Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T06:16+0300

2025-01-30T06:16+0300

2025-01-30T06:16+0300

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ВАШИНГТОН, 30 янв – ПРАЙМ. Межведомственная поисково-спасательная операция развернута на реке Потомак после крушения воздушного судна вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана, сообщает полиция американского столичного округа Колумбия в соцсети X. "Межведомственная поисково-спасательная операция проводится в реке Потомак после авиакатастрофы", – говорится в заявлении полиции. Официальные подробности и причины инцидента пока не раскрываются.

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бизнес, общество , колумбия