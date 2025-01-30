https://1prime.ru/20250130/ukraina-854552331.html

Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине

Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине - 30.01.2025, ПРАЙМ

Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине

На Украине невозможно развернуть контингент миротворцев западных стран численностью 200 тысяч человек. Мнением поделился французский генерал и бывший... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T11:32+0300

2025-01-30T11:32+0300

2025-01-30T11:32+0300

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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. На Украине невозможно развернуть контингент миротворцев западных стран численностью 200 тысяч человек. Мнением поделился французский генерал и бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришу."Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - цитирует генерала газета Express. В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. По сообщениям пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам при условии вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.

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франция, украина, рф, владимир путин