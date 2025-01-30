https://1prime.ru/20250130/ukraina-854552331.html
Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине
Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине - 30.01.2025, ПРАЙМ
Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине
На Украине невозможно развернуть контингент миротворцев западных стран численностью 200 тысяч человек. Мнением поделился французский генерал и бывший... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T11:32+0300
2025-01-30T11:32+0300
2025-01-30T11:32+0300
спецоперация на украине
франция
украина
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b7919d3163d1809ec8709c7530ba65d1.jpg
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. На Украине невозможно развернуть контингент миротворцев западных стран численностью 200 тысяч человек. Мнением поделился французский генерал и бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришу."Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - цитирует генерала газета Express. В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных. Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину. По сообщениям пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам при условии вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
https://1prime.ru/20250130/naemniki-854548282.html
франция
украина
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82586/36/825863611_112:0:1888:1332_1920x0_80_0_0_27cdbedb2119bb637a7352d0287c473b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, украина, рф, владимир путин
Спецоперация на Украине, ФРАНЦИЯ, УКРАИНА, РФ, Владимир Путин
Во Франции сочли невозможным развертывание 200 тысяч миротворцев на Украине
Французский генерал счел невозможным задействовать 200 тысяч солдат с Запада на Украине
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. На Украине невозможно развернуть контингент миротворцев западных стран численностью 200 тысяч человек. Мнением поделился французский генерал и бывший командующий 7-й бронетанковой бригады Франции Николя Ришу.
"Найти столько (военных – ред.) абсолютно невозможно. Никакая европейская армия не имеет возможности задействовать столько солдат на длительный срок", - цитирует генерала газета Express.
В свою очередь, эксперт Института стратегических и оборонных исследований Йоан Мишель заявил изданию, что в настоящее время Франция была бы не в состоянии предоставить для подобного контингента более 10 тысяч военных.
Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском идею отправки военных на Украину.
По сообщениям пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сообщали, что Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам при условии вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
На Украине пропали без вести более 20 наемников из США, пишут СМИ