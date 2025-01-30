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Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны
Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны - 30.01.2025, ПРАЙМ
Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны
Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России. | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T12:40+0300
2025-01-30T12:40+0300
2025-01-30T12:45+0300
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МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России."При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Также по сообщениям Минобороны, военнослужащие Украины массово оставляют позиции. Отмечается, что около 100 тысяч служащих ВСУ массово пустились в бега."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - подчеркнули в МО РФ.
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украина, всу, минобороны рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Минобороны РФ
Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны
Минобороны: Украина не успевает восполнить потери, а бойцы ВСУ массово пускаются в бега
МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России.
"При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.
Также по сообщениям Минобороны, военнослужащие Украины массово оставляют позиции. Отмечается, что около 100 тысяч служащих ВСУ массово пустились в бега.
"Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - подчеркнули в МО РФ.
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