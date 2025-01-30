https://1prime.ru/20250130/ukraina-854554238.html

Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны

Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны - 30.01.2025, ПРАЙМ

Мобилизация на Украине не успевает за потерями, сообщили в Минобороны

Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России. | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T12:40+0300

2025-01-30T12:40+0300

2025-01-30T12:45+0300

спецоперация на украине

украина

всу

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/01/846914324_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_09bd0dc30cd8df230438841fdc1d8086.jpg

МОСКВА, 30 янв – ПРАЙМ. Темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ. Об этом сообщили в четверг в Минобороны России."При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом "активизации" по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 тысяч человек в месяц, которых без соответствующей подготовки направляют на линию боевого соприкосновения, что приводит к сокращению численности ВСУ", - говорится в сводке российского оборонного ведомства.Также по сообщениям Минобороны, военнослужащие Украины массово оставляют позиции. Отмечается, что около 100 тысяч служащих ВСУ массово пустились в бега."Подготовленные под нажимом западных стран киевским режимом изменения законодательства по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет являются единственным способом для Зеленского задержать еще на несколько месяцев каскадное обрушение фронта на Донбассе", - подчеркнули в МО РФ.

https://1prime.ru/20250129/ukraina-854531719.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, минобороны рф