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США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы

США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы - 30.01.2025, ПРАЙМ

США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы

США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы, заявила министр иностранных... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T05:03+0300

2025-01-30T05:03+0300

2025-01-30T05:03+0300

нефть

энергетика

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канада

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ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио. Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду. "Они получают нашу нефть со скидкой, если они не получат ее от нас, получат от Венесуэлы. А мы знаем, что американцы не хотят взаимодействовать с Венесуэлой. В конце концов мы можем найти пути, чтобы наши важные торговые отношения остались устойчивыми, чтобы американцы поняли, и мы знали, что эти отношения победа для всех", - сказала Жоли журналистам. Она подчеркнула, что проблема фентанила остро стоит и для Канады, поэтому Вашингтону и Оттаве следует совместно отвечать на попадание прекурсоров наркотиков из Китая.

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нефть, канада, венесуэла, сша