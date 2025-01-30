https://1prime.ru/20250130/venesuela-854544284.html
США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы
США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы - 30.01.2025, ПРАЙМ
США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы
США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы, заявила министр иностранных... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T05:03+0300
2025-01-30T05:03+0300
2025-01-30T05:03+0300
нефть
энергетика
экономика
канада
венесуэла
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854544284.jpg?1738202630
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио.
Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду.
"Они получают нашу нефть со скидкой, если они не получат ее от нас, получат от Венесуэлы. А мы знаем, что американцы не хотят взаимодействовать с Венесуэлой. В конце концов мы можем найти пути, чтобы наши важные торговые отношения остались устойчивыми, чтобы американцы поняли, и мы знали, что эти отношения победа для всех", - сказала Жоли журналистам.
Она подчеркнула, что проблема фентанила остро стоит и для Канады, поэтому Вашингтону и Оттаве следует совместно отвечать на попадание прекурсоров наркотиков из Китая.
канада
венесуэла
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, канада, венесуэла, сша
Нефть, Энергетика, Экономика, КАНАДА, ВЕНЕСУЭЛА, США
США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы
Глава МИД Канады Жоли: США придется закупать канадскую нефть у Венесуэлы
ВАШИНГТОН, 30 янв - ПРАЙМ. США в случае введения пошлин на канадскую нефть, которая сейчас поступает в страну со скидкой, придется закупать сырье у Венесуэлы, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли после встречи в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио.
Трамп обещал с 1 февраля обложить Канаду дополнительными пошлинам в размере 25%, если не будет найдено решение проблеме проникновения в США нелегалов и синтетических опиодиов через Канаду.
"Они получают нашу нефть со скидкой, если они не получат ее от нас, получат от Венесуэлы. А мы знаем, что американцы не хотят взаимодействовать с Венесуэлой. В конце концов мы можем найти пути, чтобы наши важные торговые отношения остались устойчивыми, чтобы американцы поняли, и мы знали, что эти отношения победа для всех", - сказала Жоли журналистам.
Она подчеркнула, что проблема фентанила остро стоит и для Канады, поэтому Вашингтону и Оттаве следует совместно отвечать на попадание прекурсоров наркотиков из Китая.