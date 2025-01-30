https://1prime.ru/20250130/zapasy-854558824.html
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т - 30.01.2025, ПРАЙМ
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т
Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:29+0300
2025-01-30T14:29+0300
2025-01-30T14:29+0300
энергетика
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "По Арктике за 2024 год прирост запасов категорий АВ1С1 по результатам геологоразведки по нефти и конденсату составил 103 миллиона тонн, по газу - 633 миллиарда кубометров", - сказали в ведомстве.
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нефть, арктика
Энергетика, Нефть, АРКТИКА
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т
ГКЗ: прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн тонн
МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
"По Арктике за 2024 год прирост запасов категорий АВ1С1 по результатам геологоразведки по нефти и конденсату составил 103 миллиона тонн, по газу - 633 миллиарда кубометров", - сказали в ведомстве.
Добыча нефти в России в 2024 году снизилась на 2,6 процента, сообщил Новак