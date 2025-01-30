https://1prime.ru/20250130/zapasy-854558824.html

Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т

Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т - 30.01.2025, ПРАЙМ

Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т

Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА... | 30.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-30T14:29+0300

2025-01-30T14:29+0300

2025-01-30T14:29+0300

энергетика

нефть

арктика

https://cdnn.1prime.ru/img/76571/51/765715102_0:131:1500:975_1920x0_80_0_0_01d4348466d026fd8a80867e2f8999f1.jpg

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "По Арктике за 2024 год прирост запасов категорий АВ1С1 по результатам геологоразведки по нефти и конденсату составил 103 миллиона тонн, по газу - 633 миллиарда кубометров", - сказали в ведомстве.

https://1prime.ru/20250130/neft-854558535.html

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, арктика