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Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т - 30.01.2025, ПРАЙМ
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Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т - 30.01.2025, ПРАЙМ
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т
Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА... | 30.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-30T14:29+0300
2025-01-30T14:29+0300
энергетика
нефть
арктика
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "По Арктике за 2024 год прирост запасов категорий АВ1С1 по результатам геологоразведки по нефти и конденсату составил 103 миллиона тонн, по газу - 633 миллиарда кубометров", - сказали в ведомстве.
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арктика
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нефть, арктика
Энергетика, Нефть, АРКТИКА
14:29 30.01.2025
 
Прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн т

ГКЗ: прирост запасов нефти в российской Арктике в 2024 году составил 103 млн тонн

© РИА Новости . Роман Денисов | Перейти в медиабанк" Атомный ледокол "Арктика"
 Атомный ледокол Арктика - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2025
© РИА Новости . Роман Денисов
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МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Прирост запасов в российской Арктике в 2024 году составил 103 миллиона тонн нефти и газового конденсата, а также 633 миллиарда кубометров газа, сообщили РИА Новости в Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ).
"По Арктике за 2024 год прирост запасов категорий АВ1С1 по результатам геологоразведки по нефти и конденсату составил 103 миллиона тонн, по газу - 633 миллиарда кубометров", - сказали в ведомстве.
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ЭнергетикаНефтьАРКТИКА
 
 
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